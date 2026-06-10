Premieră în Marea Britanie: O pasăre rară a fost văzută pentru prima dată

Sute de britanici s-au adunat într-un oraș de coastă din nordul Țării Galilor pentru a vedea o pasăre africană rară, potrivit BBC.

Acest tip de stârc, denumit „egretă de recif”, a fost văzut de ornitologul Simon Hugheston-Roberts. El a zărit pasărea sâmbătă, la ora 10:00 ora locală.

Premieră în Marea Britanie

Pasărea de un gri-albăstrui a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, potrivit aceleiași surse.

După ce a identificat pasărea, ornitologul a distribuit informația pe un grup al pasionaților de păsări. După-amiaza, aproximativ 300 de ornitologi au sosit la fața locului pentru a vedea stârcul.

Naturalistul și comentatorul Iolo Williams a declarat că, cel mai probabil, vânturile calde și destul de puternice din sud ar fi putut sufla stârcul în larg, unde „s-a pierdut și a fost dus aici”.

„E o pasăre deșteaptă, are tot corpul de un gri-albăstrui minunat”, a specificat Williams.

„Un lucru rar”

„După ce m-am uitat mai atent, m-am gândit că este un lucru rar”, a declarat Hugheston-Roberts.

Ornitologul a mai transmis, despre acest tip de stârci, că „sunt foarte impresionanți”.

Egretă de recif a atras și fotografi și artiști, mai arată sursa.

„Are un gât lung, dar este dificil de capturat atunci când este ascuns în pene”, a spus artistul Richard Partis.

„O să-l vopsesc în gri-albăstrui când ajung acasă”, a mai adăugat el. „Toată lumea a fost foarte respectuoasă și a păstrat distanța pentru a nu deranja pasărea”.

Cum a ajuns pasărea în Marea Britanie

„Întotdeauna vei avea o pasăre care este purtată de vânturi sau se pierde din orice motiv”, a precizat Partis. „Am avut vânturi calde, destul de puternice, dinspre sud, așa că cred că stârcului iese în larg, s-a rătăcit și a fost dus până aici”.

„Pot zbura pe distanțe destul de mari, așa că sunt sigur că cineva l-a înregistrat în Spania, Franța și Portugalia, dar aceasta este cu siguranță prima dată când a fost înregistrat în Marea Britanie”, a mai menționat artistul.