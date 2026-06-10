Prima pagină » Știrile zilei » Premieră în Marea Britanie: O pasăre rară a fost văzută pentru prima dată

Premieră în Marea Britanie: O pasăre rară a fost văzută pentru prima dată

Sute de pasionați din Marea Britanie s-au strâns pentru a vedea pentru prima dată o pasăre rară. Ea este mai frecvent întâlnită în sudul Europei, Africa și în anumite părți ale Asiei.
Premieră în Marea Britanie: O pasăre rară a fost văzută pentru prima dată
Ioana Târziu
10 iun. 2026, 18:48, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sute de britanici s-au adunat într-un oraș de coastă din nordul Țării Galilor pentru a vedea o pasăre africană rară, potrivit BBC.

Acest tip de stârc, denumit „egretă de recif”, a fost văzut de ornitologul Simon Hugheston-Roberts. El a zărit pasărea sâmbătă, la ora 10:00 ora locală.

Premieră în Marea Britanie

Pasărea de un gri-albăstrui a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, potrivit aceleiași surse.

După ce a identificat pasărea, ornitologul a distribuit informația pe un grup al pasionaților de păsări. După-amiaza, aproximativ 300 de ornitologi au sosit la fața locului pentru a vedea stârcul.

Naturalistul și comentatorul Iolo Williams a declarat că, cel mai probabil, vânturile calde și destul de puternice din sud ar fi putut sufla stârcul în larg, unde „s-a pierdut și a fost dus aici”.

„E o pasăre deșteaptă, are tot corpul de un gri-albăstrui minunat”, a specificat Williams.

„Un lucru rar”

„După ce m-am uitat mai atent, m-am gândit că este un lucru rar”, a declarat Hugheston-Roberts.

Ornitologul a mai transmis, despre acest tip de stârci, că „sunt foarte impresionanți”.

Egretă de recif a atras și fotografi și artiști, mai arată sursa.

„Are un gât lung, dar este dificil de capturat atunci când este ascuns în pene”, a spus artistul Richard Partis.

„O să-l vopsesc în gri-albăstrui când ajung acasă”, a mai adăugat el. „Toată lumea a fost foarte respectuoasă și a păstrat distanța pentru a nu deranja pasărea”.

Cum a ajuns pasărea în Marea Britanie

„Întotdeauna vei avea o pasăre care este purtată de vânturi sau se pierde din orice motiv”, a precizat Partis. „Am avut vânturi calde, destul de puternice, dinspre sud, așa că cred că stârcului iese în larg, s-a rătăcit și a fost dus până aici”.

„Pot zbura pe distanțe destul de mari, așa că sunt sigur că cineva l-a înregistrat în Spania, Franța și Portugalia, dar aceasta este cu siguranță prima dată când a fost înregistrat în Marea Britanie”, a mai menționat artistul.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce au descoperit cercetătorii
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport
Patrimoniul RA-APPS în cifre: chirii între 16 și 2.675 euro pentru 220 de imobile și 21 de clădiri scoase la licitație. Ce s-a ales de „Palatul Împăratului”
Libertatea
Balonare sau altă problemă de sănătate? Situații în care senzația de abdomen umflat poate ascunde o problemă de sănătate
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia