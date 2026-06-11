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Ryanair este anchetată pentru că percepe taxe părinților care doresc să stea lângă copiii lor

Ryanair este investigată de autoritatea pentru concurență din Marea Britanie în legătură cu taxele pe care le impune părinților pentru a sta lângă copilul lor în timpul zborurilor, relatează BBC.
Ryanair este anchetată pentru că percepe taxe părinților care doresc să stea lângă copiii lor
Iulian Moşneagu
11 iun. 2026, 10:54, Economic
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Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Marea Britanie (CMA) a anunțat că verifică dacă taxele cerute de Ryanair părinților care vor să stea lângă copii sunt corecte potrivit legislației privind protecția consumatorilor. Potrivit instituției, taxa este de obicei de 8 lire pe segment de zbor.

CMA afirmă că, potrivit termenilor și condițiilor Ryanair, un părinte trebuie să stea lângă copilul său dacă acesta are între 2 și 11 ani. Compania numește această opțiune „loc obligatoriu pentru familie”, dar părintele trebuie să plătească o taxă pentru rezervarea locului.

Ryanair a respins acuzațiile și a calificat investigația drept „falsă”. Compania susține că politica sa privind locurile pentru familii „respectă pe deplin toate legile relevante”.

Autoritatea a spus că, din informațiile sale, Ryanair este singura mare companie aeriană care operează zboruri din Marea Britanie și impune o astfel de taxă. CMA a precizat că alte companii aeriene oferă posibilitatea ca minorii să stea lângă un părinte sau tutore fără taxă, sau alocă automat locuri împreună, gratuit, în timpul rezervării.

Ryanair a transmis că adulții care călătoresc cu copii plătesc o singură taxă pentru loc rezervat, dar pot alege gratuit locuri lângă ei pentru până la patru copii aflați pe aceeași rezervare.

Compania spune că, în acest fel, părinții plătesc doar pentru locul rezervat al adultului, nu și pentru locurile copiilor care călătoresc cu ei.

„Ryanair așteaptă cu interes să demonteze aceste acuzații false ale CMA în cadrul acestei investigații false”, a transmis compania.

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