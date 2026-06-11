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Cât de mare era cel mai mare scorpion care a trăit vreodată pe Pământ: oamenii de știință au fost surprinși de descoperire

Un grup de paleontologi a identificat ceea ce ar putea fi cel mai mare scorpion cunoscut din istoria Pământului. Creatura preistorică, care a trăit în urmă cu aproximativ 415 milioane de ani pe teritoriul actual al Marii Britanii. Descoperirea oferă noi indicii despre primele ecosisteme terestre și despre evoluția unor dintre cei mai vechi prădători ai planetei, transmite CNN.
Cât de mare era cel mai mare scorpion care a trăit vreodată pe Pământ: oamenii de știință au fost surprinși de descoperire
Praearcturus gigas, reconstituire. Sursa foto: nhm.ac.uk
Victor Dan Stephanovici
11 iun. 2026, 09:48, Știri externe
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Rezultatele cercetării citate de  CNN au fost publicate în revista Palaeontology, după ce oamenii de știință au reanalizat fosile păstrate de peste un secol în colecțiile Muzeului de Istorie Naturală din Londra.

Specia, denumită Praearcturus gigas, măsura aproximativ un metru lungime, ceea ce o face cel mai mare scorpion identificat până în prezent. Pentru comparație, cei mai mari scorpioni moderni ating de regulă între 10 și 15 centimetri lungime. Noul exemplar era de câteva ori mai mare și avea clești de aproximativ 16 centimetri, dimensiuni impresionante chiar și după standardele faunei preistorice. Paleontologii cred că animalul avea un corp robust, acoperit de excrescențe caracteristice scorpionilor și probabil dispunea de ochi amplasați în partea frontală a capului, asemenea rudelor sale moderne.

Praearcturus gigas, scorpion preistoric – fosile și dimensiune. Sursa foto: X

Fosile studiate după mai bine de 100 de ani

Descoperirea nu provine dintr-o săpătură recentă, ci din reinterpretarea unor fosile descoperite în diferite perioade și păstrate în muzee. Cu ajutorul tomografiei computerizate și al unor noi metode de analiză, cercetătorii au concluzionat că exemplarele aparțin unui scorpion primitiv și nu unui crustaceu, așa cum s-a crezut timp de decenii. Un element-cheie al studiului a fost compararea fosilelor cu cele ale unei alte specii primitive de scorpion descoperite în Canada, ceea ce a permis identificarea unor trăsături anatomice comune.

Trăia între apă și uscat

Perioada Devoniană timpurie, în care a trăit Praearcturus gigas, era foarte diferită de lumea actuală. Viața se dezvolta în principal în mediul acvatic, iar ecosistemele terestre erau abia la început. Din acest motiv, cercetătorii cred că uriașul scorpion avea un stil de viață amfibiu. Dimensiunile sale uriașe ar fi făcut dificilă vânarea micilor nevertebrate de pe uscat, astfel că este posibil să se fi hrănit cu pești primitivi și alte organisme acvatice. Unele structuri descoperite pe abdomen sugerează chiar că animalul putea înota, o caracteristică rar întâlnită la scorpioni.

Nu toți specialiștii sunt convinși

Deși noul studiu a atras atenția comunității științifice, există și voci prudente. Unii cercetători subliniază că fosilele sunt incomplete și că lipsesc două caracteristici esențiale ale scorpionilor: acul veninos de la capătul cozii și organele senzoriale specifice de pe partea inferioară a corpului. Autorii studiului susțin însă că lipsa acestor părți se explică prin starea fragmentară a fosilelor și că dovezile anatomice disponibile indică puternic faptul că este vorba despre un scorpion.

Indiferent de clasificarea finală, descoperirea schimbă modul în care oamenii de știință privesc fauna de acum peste 400 de milioane de ani și sugerează că artropodele gigantice au apărut pe Pământ mult mai devreme decât se credea până acum.

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