De ce credeau grecii că în Sicilia trăiesc ciclopi. Scheletele care ar fi inspirat legenda din „Odiseea”

Sicilia a fost locuită în urmă cu sute de mii de ani de elefanți pitici din specia Palaeoloxodon falconeri. Animalele aveau aproximativ un metru înălțime, după ce strămoșii lor de mari dimensiuni s-au adaptat condițiilor de pe insulă printr-un proces cunoscut drept nanism insular. Specia a trăit în Sicilia și Malta, aproximativ între 500.000 și 200.000 de ani în urmă.

Gaura pentru trompă putea părea un ochi uriaș

Privit din față, craniul unui elefant are o cavitate mare în centrul frunții. Aceasta nu este orbita unui ochi, ci deschiderea nazală de care era legată trompa animalului. Orbitele reale se află mai jos și spre marginile craniului.

Foto: Schelet de elefant pitic

Pentru oamenii care nu cunoșteau anatomia elefanților, un asemenea craniu descoperit într-o peșteră putea părea capul unei creaturi umanoide de mari dimensiuni, cu un singur ochi în mijlocul frunții. De aici s-a născut ipoteza că fosilele elefanților pitici au contribuit la apariția legendelor despre ciclopii care locuiau în peșteri.

Explicația a fost formulată și popularizată de paleontologul austriac Othenio Abel în 1914. Totuși, cercetătorii subliniază că nu este un fapt certificat sută la sută: nu există texte antice care să confirme direct că grecii au văzut asemenea cranii și le-au considerat rămășițele ciclopilor.

Mii de oase, găsite într-o peșteră din Sicilia

Una dintre cele mai importante descoperiri moderne a fost făcută în Grotta Spinagallo, situată la aproximativ 15 kilometri de Siracuza. Peștera a fost excavată în 1958 și 1960, iar cercetătorii au scos la lumină peste 2.000 de oase aparținând unor elefanți pitici de aproximativ un metru înălțime.

Specia fusese descrisă științific încă din 1867, pe baza unor fosile găsite în Malta. Descoperirile din Sicilia au oferit însă schelete mult mai complete și au arătat cât de răspândite fuseseră aceste animale în peșterile insulei.

Legătura cu Polifem din „Odiseea”

Cel mai cunoscut ciclop este Polifem, fiul zeului Poseidon, întâlnit de Ulise în Cartea a IX-a a „Odiseei”. Eroul și oamenii săi sunt închiși într-o peșteră, unde uriașul începe să-i devoreze. Ulise îl îmbată, îi străpunge singurul ochi și scapă ascuns sub burta unui berbec.

Foto: Ilustrație Ciclop

Homer nu precizează clar că ținutul ciclopilor se afla în Sicilia. Asocierea geografică s-a consolidat ulterior, începând din secolul al V-lea î.Hr., când autorii antici au plasat povestea lui Polifem în apropierea vulcanului Etna.

Ciclopul Polifem revine pe marele ecran în „Odiseea” lui Christopher Nolan

Legenda a revinit în atenție odată cu lansarea filmului „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan și ajuns în cinematografe pe 17 iulie 2026. Matt Damon îl interpretează pe Ulise, în timp ce distribuția îi mai include pe Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya și Charlize Theron. Producția transpune pe ecran călătoria eroului grec după războiul troian, inclusiv confruntarea cu lumea mitologică din poemul atribuit lui Homer.

Filmul lui Nolan a provocat însă și numeroase dezbateri, de la libertățile istorice asumate de regizor până la distribuirea actorilor și modul în care sunt reinterpretate personajele mitologice. Citește aici recenzia noastră pentru „Odiseea”: cât de bine funcționează epopeea lui Homer transformată într-un spectacol cinematografic de Christopher Nolan.