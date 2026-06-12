O mare capitală europeană interzice trotinetele electrice închiriate, după creșterea numărului de accidente

Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași, Bolt și Dott, vor expira la finalul anului 2026. După această dată, companiile de mobilitate vor putea oferi doar biciclete închiriate, scrie The Brussels Times.

Accidente și trotuare blocate

Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent.

Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic și blochează trotuarele, ceea ce creează probleme pentru pietoni, persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare și vârstnici.

„Oricine cade de pe o trotinetă riscă să fie rănit mai grav decât cineva care cade de pe o bicicletă”, a declarat Elke Van den Brandt, ministra Mobilității din Bruxelles. Ea a adăugat că trotinetele parcate la întâmplare fac trotuarele mai greu de folosit.

Autoritățile au invocat și motive de securitate. Procurorii au avertizat că trotinetele închiriate sunt folosite tot mai des de grupări de crimă organizată și de traficanți de droguri. Guvernul regional susține că astfel de vehicule au fost folosite în legătură cu 25 de atacuri armate înregistrate anul trecut în capitala Belgiei.

Bruxelles mizează pe biciclete închiriate

Bruxelles-ul vrea să se concentreze în schimb pe dezvoltarea rețelei de biciclete închiriate, inclusiv biciclete electrice.

Operatorul Bolt s-a declarat „profund dezamăgit” de decizie și susține că trotinetele închiriate și bicicletele electrice sunt servicii diferite, folosite pentru nevoi diferite. Compania avertizează că interdicția ar putea împinge utilizatorii către trotinete private, care sunt mai greu de controlat.

Bruxelles nu este primul oraș european care ia o astfel de măsură. Trotinetele electrice închiriate au fost deja eliminate de pe străzile din Paris, Madrid și Praga.