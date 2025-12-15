Care sunt de fapt tipurile de trotinete pentru care proprietarii trebuie să încheie polițe RCA? Bicicletele electrice sunt exceptate

Legea nr. 181/2025 privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial pe 13 noiembrie, introduce obligația de asigurare pentru noi categorii de vehicule, pentru a alinia legislația națională la cerințele Uniunii Europene și aduce schimbări pentru șoferi, dar nu se aplică pentru toate tipurile de trotinete și nici pentru bicicletele electrice, precizează oficialii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), entitate ai cărei membri dețin peste 90% din piața locală de asigurări, la solicitarea reporterului Mediafax.

Mai concret, conform informațiilor din piață, este foarte probabil ca majoritatea trotinetelor de închiriat, de care se lovesc pietonii pe trotuarele marilor orașe, și bicicletele electrice nu sunt supuse obligației de a încheia și plăti o poliță RCA.

Cine trebuie să plătească RCA

Conform legislației care reglementează asigurarea RCA, recent modificată, trebuie să aibă asigurare RCA orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, indiferent dacă este electric sau cu motor termic, care nu se deplasează pe șine, doar dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții:

are o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

sau

are o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h.

Pe scurt, numai trotinetele electrice care au caracteristicile de mai sus trebuie asigurate RCA.

Mai concret, obligația de asigurare depinde de viteza maximă și de greutatea vehiculului, inclusiv pentru vehiculele încadrate în categoria „trotinete electrice”, așa cum sunt acestea stabilite prin lege.

„Facem precizarea că, dacă trotineta electrică poate depăși viteza de 25 km/h ea este, în fapt, conform legislației rutiere, un moped. Pentru acest tip de vehicul, obligația de încheiere a unei asigurări RCA exista și anterior modificării Legii nr.132/2017. Astfel, pe lângă obligația de asigurare RCA, mopedul reprezintă o categorie de vehicul pentru care este necesară atât eliberarea permisului de conducere pentru categoria AM, cât și înregistrarea acestuia (art.14 alin.(1) din OUG nr.195/2002)”, explică specialiștii UNSAR.

Este sau nu bicicleta electrică un „vehicul”?

Mai mult, bicicletele electrice care doar asistă pedalarea și care nu pot fi puse în mișcare exclusiv de motor nu intră sub obligația de asigurare RCA.

„Prin decizia CJUE în Cazul C-286/22 s-a statuat că nu intră în sfera noțiunii de „vehicul”, în sensul acestei dispoziții (notă: pentru obligația de asigurare RCA), o bicicletă al cărei motor electric oferă numai o asistență la pedalare și care dispune de o funcție care îi permite să accelereze fără a pedala până la o viteză de 20 km/h, această funcție neputând fi însă activată decât după utilizarea forței musculare”, precizează UNSAR, la întrebarea Mediafax.

Potrivit art.6 pct 101 din OUG nr.195/2002 prin „trotinetă electrică” se înțelege „vehiculul cu două sau trei roţi şi ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc şezând sau care este echipat cu un loc şezând pentru conducător, al cărui punct de şedere de referinţă se află la o înălţime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roţi, respectiv la o înălţime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 6 km/h, dar nu depăşeşte 25 km/h şi care este echipat cu motor electric; punctul de şedere de referinţă are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013;”.

Astfel, spun oficialii UNSAR, din această definiție legală, rezultă că vehiculele care depășesc această viteză nu mai intră în categoria trotinetelor electrice, ci în categoria moped – menționată la art.6 pct.21 din OUG nr.195/2002, definit ca fiind: „autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013”.