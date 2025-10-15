Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite. Miza campaniei „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public”

Strategia națională privind economia circulară prevede o serie de acțiuni menite, printre altele, să reducă numărul de mașini abandonate pe domeniul public. Coordonator al Acțiunii „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public” și a campaniei de informare este Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, care a detaliat, la solicitarea Mediafax, și la ce să se aștepte proprietarii de vehicule înmatriculate care nu au încheiată o asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) chiar dacă nu le conduc pe drumurile publice.

Solicitarea Mediafax privind amploarea acestui fenomen de abandonare a mașinilor și măsurile concrete a venit în contextul în care Primăria Municipiului București a anunțat, pe 23 septembrie, că se alătură campaniei naționale coordonate de Ministerul Economiei, care urmărește responsabilizarea proprietarilor de autovehicule și reducerea efectelor negative generate de mașinile abandonate în spațiul public.

Potrivit legii, asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este obligatorie în România pentru toate vehiculele înmatriculate, pentru a acoperi daunele materiale și/sau corporale cauzate terților într-un accident. Asigurarea este obligatorie chiar și pentru mașinile care nu circulă, atâta timp cât nu au fost radiate din circulație. Circulația pe drumurile publice este interzisă fără o poliță RCA valabilă, iar nerespectarea acesteia atrage amenzi și reținerea documentelor mașinii.

În Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate existau, la sfârșitul anului 2024, 10.785.260 de vehicule înmatriculate și 8.856.128 de deținători de permise de conducere. Din întreg parcul auto național, autoturismele sunt cele mai numeroase, respectiv 8.449.781, 78,3%.

Obligațiile proprietarilor de vehicule

Campania de informare coordonată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) este desfășurată de instituțiile implicate în implementarea Acțiunii 16 – Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public, conform Hotărârea Guvernului nr. 927/2023 pentru completarea Strategiei naționale privind economia circulară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2022. Este vorba de Ministerul Transportului și Infrastructurii, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Registrul Auto Român și autoritățile administrației publice locale, potrivit reprezentanților MEDAT.

„În calitate de coordonator al Acțiunilor 12-16 ale Comisiei 3 (Auto), constituită în cadrul Comitetului de coordonare pentru economia circulară a României, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului are rolul, printre altele, de facilitator și catalizator pentru celelalte instituții implicate, prin consolidarea comunicării, colaborării și conlucrării interinstituționale, precum și prin promovarea unei abordări unitare în îndeplinirea acțiunilor stabilite”, arată reprezentanții instituției.

În acest sens, Ministerul Economiei precizează că a oferit sprijin pentru identificarea și stabilirea mesajelor de interes public ale campaniei, comunicate de instituțiile responsabile, cu scopul informării și conștientizării proprietarilor de autovehicule în legătură cu următoarele aspecte prevăzute de Planul de Acțiune pentru Economie Circulară (PAEC), respectiv:

impactul economic și asupra mediului generat de deținerea unor autovehicule neutilizate;

beneficiile reutilizării acestora prin înstrăinare către un nou proprietar;

avantajele reciclării prin intermediul programelor de casare, în cazul în care autovehiculele nu mai pot fi utilizate în siguranță;

necesitatea instituirii obligației de plată a asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pe întreaga durată în care vehiculul există, indiferent dacă este utilizat sau nu.

„Campania de informare are, astfel, o componentă de promovare a tranziției către economia circulară, specifică domeniului auto, dat fiind numărul mare de vehicule abandonate pe domeniul public care pot contribui la recuperarea resurselor și la creșterea utilizării materialelor prime secundare. Realizarea cu succes a acțiunii presupune o cooperare strânsă între toate instituțiile implicate și aplicarea unui proces unitar, care să asigure integrarea tuturor etapelor – de la comunicarea publică, identificarea vechiculelor, până la reciclarea acestora – pentru atingerea obiectivelor stabilite prin PAEC”, arată reprezentanții ministerului.

În ceea ce privește întrebările Mediafax referitoare la regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și la aplicarea măsurilor legale care se impun în aceste situații, Ministerul Economiei a transmis că aceste atribuții intră în competența altor instituții publice, motiv pentru care nu poate furniza datele solicitate.