CNAIR a executat OFICIAL scrisoarea de garanție a companiei Italiane Webuild pentru Podul de la Brăila – 80 milioane lei în conturile CNAIR

Executarea scrisorii de garanție aferentă obiectului de investiții de peste Dunăre vine după de CNAIR a câștigat definitiv și executoriu procesul privind întârzierile la Podul de la Brăila, printr-o sentință a Curții de Apel București.

„Instanța a confirmat obligativitatea achitării unor penalități în valoare de peste 80 de milioane de lei (aproximativ 16 milioane de euro), corespunzătoare celor peste 800 de zile de întârziere”, se arăta într-o postare a CNAIR în data de 19 iunie.

Contactat de Mediafax, directorul general al WeBuild România, Francesco Bernabe, nu a dorit să comenteze această informație.

Informația, obținută de la surse avizate, conform căreia CNAIR ar fi executat scrisoarea de garanție a antreprenorului WeBuild aferentă proiectului de investiții major din Brăila, a fost publicată săptămâna de Mediafax. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, și Francesco Bernabe, directorul Webuild România, au fost contactați atunci pentru informații oficiale despre posibila decizie.

Al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală

Podul suspendat de peste Dunăre este deschis traficului pe de 6 iulie 2023.

Cu o lungime totală de 1.975 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală.