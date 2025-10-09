CNAIR a executat scrisoarea de garanție a italienilor de la Webuild pentru proiectul podului de la Brăila (SURSE)

Responsabilii CNAIR ar fi luat decizia de a executa scrisoarea de garanție, arată surse exclusive pentru Mediafax, după mai multe probleme în relația cu antreprenorul italian.

Cele două părți au ajuns și în instanță, iar CNAIR a anunțat, în a doua parte a lunii iunie, că a obținut o decizie definitivă și executorie la Curtea de Apel București în procesul împotriva antreprenorului WeBuild, în legătură cu întârzierile majore în finalizarea Podului de la Brăila.

„Instanța a confirmat obligativitatea achitării unor penalități în valoare de peste 80 de milioane de lei (aproximativ 16 milioane de euro), corespunzătoare celor peste 800 de zile de întârziere”, arăta CNAIR.

Contactat de redacție, pentru a confirma decizia de executare a scrisorii de garanție aferentă proiectului, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol a transmis că nu comentează. Și Francesco Bernabe, directorul Webuild România, a fost sunat pentru informații oficiale, dar n-a putut oferi detalii întrucât s-ar fi aflat într-o ședință.

Al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală

Podul suspendat de peste Dunăre, între Brăila și Galați, este deschis traficului pe de 6 iulie 2023. Cu o lungime totală de 1.975 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală.

Podul leagă cele două maluri ale Dunării în zona Tulcea – Brăila, reducând timpul necesar pentru traversarea fluviului pentru cele aproximativ 7.000 de autovehicule pe zi, care, în trecut, aveau ca singură opțiune de a călători cu bacul. Astfel, timpul de traversare poate fi redus de la cel puțin 45 de minute la doar două minute.

Podul de la Brăila în cifre

CNAIR şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a convenit, în 27 mai 2019, încheierea Contractului de Finanţare nr. 36 pentru proiectul „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” în vederea acordării finanțării nerambursabile, alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.

Lucrările la acest obiectiv au început în primăvara anului 2019. Contractul a fost semnat în 19 ianuarie 2018, cu o perioadă de proiectare de 12 luni și 36 de execuție. Podul de la Brăila trebuia finalizat în 2022.

În cadrul Masterplanului General de Transport, podul figurează ca parte a drumului expres Buzău – Brăila – Tulcea – Constanța, drum planificat a se realiza în perioada 2020–2030 și care va conecta nordul Munteniei și sudul Moldovei de nordul Dobrogei de Nord unde se află Delta Dunării.

Podul are o lungime de 1974,3 metri. Drumul principal (Brăila – Jijila) are o lungime de 19,095 km, iar drumul de legătură cu DN 22 (Smârdan – Măcin) are o lungime de 4,328 km.

Deschiderea principală este de 1.120 metri

Deschiderile laterale au 489,6 metri, pe malul Brăila, şi 364,6 metri, pe malul Tulcea

Pilonii de susținere au o înălțime de 192,64 metru

Baza pilonilor este la 40 metri în pământ

Pilonii au fost construiți în sistem continuu, iar cofrarea a fost ghidată cu laser

Cablurile de susținere sunt realizate din fir de oțel, care însumează 81.000 km

Puse la cap la cap, firele ar înconjura planeta de două ori

Greutatea totală a cablurilor de susținere 6.700 tone

Fiecare cablu are un diametru de 60 cm

Suprafața de rulare are o lățime de 31,7 metri, cu patru benzi a câte 3,5 metri fiecare

Pe fiecare sens există trotuar și pistă de biciclete

Gabaritul pe verticală este de 38 metri de la nivelul maxim de inundație.

Antreprenorul lucrării „Pod Suspendat peste Dunăre” este Asocierea Webuild SPA – IHI Infrastructure Systems CO LTD, valoarea contractului fiind de 2,375 miliarde de lei cu TVA.