Restricții de viteză la podul peste Dunăre de la Brăila. În zonă se fac din nou reparații

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila informează că, începând de luni, la ora 12:00, „se instituie restricții temporare de circulație pe D.N. 2S, în zona rampelor viaductului de acces la podul suspendat peste Dunăre, până la readucerea rampelor la starea tehnică normală de exploatare.”

Concret, pe un anumit sector s-a limitat viteza maximă. Măsura vizează ambele sensuri de mers, Brăila-Tulcea și Tulcea-Brăila.

„Restricțiile se aplică astfel: – limitarea temporară a vitezei la 40 km/h, pentru toate categoriile de vehicule, pe D.N. 2S, km 4+440 – km 4+640, pe ambele sensuri de mers; – anterior zonei cu limitare la 40 km/h, se instituie o limitare graduală a vitezei la 60 km/h, pentru toate categoriile de vehicule, pe ambele sensuri de mers”, a transmis IPJ Brăila.

Restricții până la finalul lucrărilor

Restricțiile se vor aplica până la remedierea defecțiunilor constatate și finalizarea lucrărilor necesare.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila recomandă șoferilor „să respecte semnalizarea rutieră temporară, să adapteze viteza la condițiile de drum, să manifeste prudență sporită în zona afectată. IPJ Brăila va monitoriza traficul în zonă și va dispune măsuri pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației.”

Cu o lungime totală de 1.975 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală. Podul suspendat de peste Dunăre este deschis traficului de pe 6 iulie 2023. De atunci, podul s-a confruntat cu mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de câteva ori.