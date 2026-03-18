Portavionul USS Gerald Ford va pleca pentru reparații în Creta

Pe mare de aproape nouă luni și staționată în prezent în Marea Roșie pentru a sprijini războiul împotriva Iranului, portavionul se va îndrepta, se pare, spre Creta pentru reparații, potrivit The Guardian.

Durata desfășurării a ridicat semne de întrebare cu privire la moralul marinarilor de la bord și la disponibilitatea navei de război. Oficialii, care au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, nu au precizat cât timp se așteaptă ca nava de 13 miliarde de dolari să rămână în Creta.

Unul dintre oficiali a declarat că aproape 200 de marinari au fost tratați pentru răni provocate de fum când incendiul a izbucnit în zona principală de spălătorie a navei. Incendiul a durat ore întregi pentru a fi ținut sub control și a afectat aproximativ 100 de locuri de dormit.

Un membru al serviciului militar a fost scos de pe navă cu răni, a declarat oficialul. Pentagonul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. New York Times a relatat că doi marinari au primit îngrijiri pentru „răni care nu le pun viața în pericol”, citând Comandamentul Central al armatei americane. După izbucnirea inițială a incendiului, armata americană a declarat că nu au existat daune la instalația de propulsie a navei și că portavionul era complet operațional.

Portavionul, cu un echipaj de peste 4.000 de marinari, ar fi suferit probleme semnificative cu sistemul său de toalete în timp ce se afla pe mare, presa americană descriind sisteme înfundate și cozi lungi pentru toalete pe navă.