Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald Ford, s-a întors în Orientul Mijlociu

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a intrat din nou în apele Orientului Mijlociu, au declarat doi oficiali din domeniul apărării pentru Associated Press.
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
18 apr. 2026, 03:56, Știri externe

Portavionul Ford, care până de curând opera în estul Mediteranei, a tranzitat Canalul Suez, împreună cu două distrugătoare, USS Mahan și USS Winston S. Churchill, și operează acum în Marea Roșie, a declarat un oficial, sub condiția anonimatului, relatează AP.

Ford se întoarce la Marea Roșie după mai bine de o lună petrecută în Mediterană, în urma unui incendiu major la o spălătorie, care a forțat nava să se întoarcă în port pentru reparații și a lăsat 600 de marinari fără locuri de dormit. Portavionul a doborât, de asemenea, săptămâna aceasta recordul pentru cea mai lungă desfășurare de portavioane de la războiul din Vietnam.

Sosirea portavionului Ford îl face al doilea portavion din regiune, pe lângă USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei. USS George HW Bush se îndreaptă, de asemenea, spre regiune și se află în prezent în largul coastei Africii de Sud, potrivit unui oficial al apărării.

