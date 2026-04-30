Cel mai mare portavion american va fi retras din Orientul Mijlociu. Care este motivul

Cel mai mare portavion american va fi retras din Orientul Mijlociu, după o misiune de peste 300 de zile în regiune, incluzând participarea la războiul SUA împotriva Iranului, dar și la capturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro la începutul acestui an.
Diana Nunuț
30 apr. 2026, 09:59, Știri externe

Cel mai mare portavion al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, va fi retras din Orientul Mijlociu și se va întoarce acasă, după o misiune de peste 300 de zile în regiune.

Potrivit unor surse citate de ziarul The Washington Post, portavionul Gerald R. Ford va părăsi Orientul Mijlociu în perioada următoare și se va întoarce în portul din Virginia la jumătatea lunii mai.

Portavionul Ford a fost dislocat în regiune alături de alte două portavioane, respectiv USS George H.W. Bush și USS Abraham Lincoln, care operează în Marea Arabiei pentru a aplica blocada impusă de SUA asupra navelor care transportă petrol sau mărfuri din porturile iraniene.

Ford și-a început desfășurarea îndreptându-se spre Marea Mediterană, ulterior fiind redirecționat spre Caraibe în octombrie. De asemenea, portavionul a luat parte la operațiunea de capturare a fostul lider din Venezuela, Nicolas Maduro. Ulterior, portavionul s-a îndreptat spre Orientul Mijlociu pe măsură ce tensiunile cu Iranul s-au intensificat.

Potrivit Associated Press și The Washington Post, un incendiu izbucnit într-una dintre spălătoriile sale a obligat portavionul să se întoarcă în Marea Mediterană pentru reparații. În plus, nava a avut probleme repetate cu toaletele. Odată ce nava se va întoarce în port, se așteaptă să fie supusă unor reparații și lucrări de întreținere ample.

