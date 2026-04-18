Prima pagină » Politic » Marina SUA se pregătește să abordeze și să sechestreze nave legate de Iran în întreaga lume

Marina SUA se pregătește să abordeze nave care au legături cu Iranul. Operațiunea se va desfășura în apele internaționale din întreaga lume. Unele nave comerciale ar putea fi sechestrate.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 22:45, Politic

Armata americană se pregătește în următoarele zile să abordeze petroliere legate de Iran și să confiște nave comerciale în apele internaționale, potrivit unor oficiali americani citație de publicația The Wall Street Journal.

Sunt vizate navele care transportă petrol, dar și arme și alte bunuri pentru iranieni. Vor fi oprite și sechestrate navele care fac parte din așa numita flotă fantomă a Iranului și care se sustrag reglementărilor, sancțiunilor sau cerințelor de asigurare internaționale.

Strategia apare în timp ce armata iraniană continuă să își întărească controlul asupra Strâmtorii Ormuz, atacând mai multe nave comerciale. Decizia administrației Trump de a intensifica presiunea economică asupra Teheranului are scopul de a forța regimul să redeschidă strâmtoarea și să facă concesii privind programul său nuclear.

Americanii au instituit deja o blocadă navală în jurul Iranului împiedicând navele iraniene sau cu legături cu Teheranul să plece din zona Golfului.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, îi acuză pe Iohannis şi Cîţu că au falsificat numărul morților de COVID. Care ar fi fost motivul
Gandul
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
Libertatea
Ecuația cafelei la ibric: Câte lingurițe de cafea se pun la fiecare 100 ml de apă, pentru o aromă perfectă?
CSID
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Promotor