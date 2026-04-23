„Marina SUA va trage fără ezitare”. Trump lansează noi amenințări la adresa Iranului și descrie situația de la vârful statului

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat, prin rețeaua de socializare Truth Social, noi amenințări la adresa Iranului și spune că Republicii Islamice îi este foarte greu să-și dea seama cine este liderul.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Sorina Matei
23 apr. 2026, 16:47, Știri externe

„Iranului îi este foarte greu să-și dea seama cine este liderul! Pur și simplu nu știu! Luptele interne dintre „intransigenți”, care au pierdut FOARTE mult pe câmpul de luptă, și „moderați”, care nu sunt deloc moderați (dar câștigă respect!), sunt NEBUNEȘTI!

Avem control total asupra Strâmtorii Ormuz. Nicio navă nu poate intra sau ieși fără aprobarea Marinei Statelor Unite.

Este „etanșă” până când Iranul va putea face o ÎNȚELEGERE!!!

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, scrie Trump într-un mesaj.

Tot astăzi, președintele SUA a anunțat că a ordonat Marinei americane să tragă în orice ambarcațiune care plasează mine în Strâmtoarea Ormuz:

„Am ordonat Marinei Statelor Unite să tragă și să distrugă orice ambarcațiune, oricât de mică ar fi (navele lor militare sunt TOATE, 159 la număr, pe fundul mării!), care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Nu trebuie să existe nicio ezitare.

În plus, „măturatoarele” noastre de mine curăță strâmtoarea chiar acum. Prin prezenta, ordon ca această activitate să continue, dar la un nivel triplat!

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme. Președintele DONALD J. TRUMP”.

Ultimele amenințări ale președintelui Trump au venit după ce Pentagonul a anunțat că armata americană a abordat un al doilea petrolier care transporta petrol din Iran. Ambele părți încearcă să exercite autoritate asupra transportului maritim pe fondul incertitudinii privind stadiul negocierilor de pace.

