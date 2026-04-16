Record istoric pentru un portavion SUA: USS Gerald R. Ford, cea mai lungă misiune din ultimele decenii

Nava a fost desfășurată inițial în iunie 2025 din portul Norfolk, fiind trimisă în Marea Mediterană. Ulterior, a fost redirecționată în Caraibe, unde a participat la operațiunea militară care a dus la capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro. Pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat, portavionul a fost trimis spre zona Iranului, implicându-se în primele faze ale conflictului. Traseul său a inclus traversarea Canalului Suez și deplasarea în Marea Roșie, mai scrie AP.

Probleme tehnice și presiune asupra echipajului

Misiunea prelungită nu a fost lipsită de dificultăți. Un incendiu izbucnit la bord, într-o zonă de spălătorie, a forțat nava să revină temporar în Mediterană pentru reparații. Incidentul a afectat direct echipajul, aproximativ 600 de marinari rămânând temporar fără spații de dormit. Durata neobișnuit de lungă a desfășurării a ridicat și întrebări legate de impactul asupra sănătății mentale și fizice a militarilor, dar și asupra stării tehnice a navei.

Critici politice și dezbatere strategică

Senatorul american Tim Kaine a declarat că această misiune record a avut „un impact serios” asupra echipajului. El a criticat ferm decizia de a menține portavionul atât de mult timp departe de casă. În paralel, lideri militari au sugerat că dependența de portavioane în operațiuni ar trebui reevaluată, fiind luată în calcul utilizarea unor nave mai mici și mai flexibile. Oficialii Pentagonului nu au oferit un termen exact pentru încheierea misiunii. Estimările indică însă o desfășurare de aproximativ 11 luni, ceea ce ar însemna întoarcerea navei spre finalul lunii mai. Recordul stabilit de USS Gerald R. Ford rămâne sub cel din perioada Războiului Rece, deținut de USS Midway, dar confirmă presiunea tot mai mare asupra resurselor militare americane într-un cadru internațional instabil.