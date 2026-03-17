Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”

Colin Hodson este un explorator britanic și deținător al canalului de YouTube, Bearded Explorer, potrivit Express. Recent, el a vizitat orașul Rheindahlen, o localitate părăsită din Germania. Rheindalen a servit drept cartier general pentru forțele britanice din Germania pe parcursul Războiului Rece. Orașul a fost construit de la zero în 1954 și a fost folosit până în 2013. La apogeul său, a adăpostit 12.000 de locuitori, militari britanici și rudele lor.

Vizita recentă a lui Hodson a fost a doua în regiune. Exploratorul britanic a subliniat faptul că prima dată nu a realizat cât de mare este orașul fantomă. Unul dintre cele mai remarcabile lucruri pe care Colin le-a descoperit în a doua sa vizită a fost un buncăr subteran fortificat care adăpostea o hartă vastă a întregului sit.

„Avem o cameră cu hărți. Este incredibil – există o hartă întreagă a orașului acolo. Tocmai am găsit o cameră secretă cu hărți în acest oraș abandonat… O, Doamne Dumnezeule”, a exclamat britanicul.

Folosind indiciile de pe hartă, Colin a reușit să găsească zona comercială a orașului, biserica și cinematograful.

„Orașul oferea o gamă largă de facilități atât pentru personalul militar, cât și pentru civili. Acestea includeau cazare, facilități sportive, sală de sport și terenuri de sport, o piscină mare, zone de recreere, inclusiv cinematograf, club de tineret și NAAFI. În perioada sa de vârf, Rheindahlen a găzduit 12.000 de militari britanici și familiile acestora. A găzduit sediul Armatei Britanice, al Marinei Regale și al Forțelor Aeriene Regale. A fost o bază importantă pentru forțele britanice pe tot parcursul Războiului Rece și ulterior”, a explicat Colin Hodson.

Cinematograf, piscine, terenuri de sport și magazine

Turistul s-a declarat impresionat de piscina imensă în aer liber a orașului, care încă mai are apă. De asemenea, el a vizitat cinematograful în care a găsit afișele dedicate filmelor „16 Blocks” cu Bruce Willis și „The Break-Up” cu Jenifer Aniston. Lângă, se află secția de Poliție, înghițită de vegetație.

În urmă cu aproximativ 10 ani a existat un proiect privind transformarea orașului într-un uriaș parc de agrement. De asemenea, autoritățile germane s-au gândit să amenajeze spații pentru solicitanții de azil. Totuși, nimic nu s-a întâmplat, iar orașul este acum cucerit de vegetație și de animale sălbatice.

„Astăzi, este complet abandonat. Nimeni nu merge acolo, doar animalele sălbatice, iar natura își revendică încet locul”, a fost concluzia lui Colin Hodson.