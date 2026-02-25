Un oraș modern a fost părăsit din cauza unui foc subteran care nu poate fi stins de zeci de ani

Orașul Centralia din Pennsylvania este un loc straniu, cotropit de natură, după ce aproape toți locuitorii săi l-au părăsit cu ani în urmă, potrivit Express.Orașul fantomă a fost părăsit din cauza unui incendiu care arde fără întrerupere de zeci de ani în subteran. Experții estimează că flăcările ar putea rezista chiar sute de ani deoarece în subteran sunt numeroase galerii de mină.

În trecut, Centralia a fost un oraș prosper, tocmai datorită minelor sale. Minele de cărbune s-au deschis în 1856 și, în timp, au atras mii de oameni care și-au ridicat case în oraș. În vremurile de glorie, orașul avea mai multe biserici, hoteluri și saloane, precum și teatre, o bancă și un oficiu poștal. Declinul a început după anul 1960 atunci când resursele din mină au început să se epuizeze.

Incendiul a izbucnit în anii ’60

Tot atunci a izbucnit și incendiul subteran. De altfel, nu se știe cum au apărut flăcările. Unii cred că incendiul a izbucnit atunci când Primăria a angajat o brigadă de voluntari pentru a curăța groapa de gunoi a orașului, situată într-o mină abandonată. Pompierii au dat foc gropii de gunoi și au lăsat-o să ardă. Se pare că un pasaj necunoscut voluntarilor a permis flăcărilor să se răspândească în labirintul de tuneluri vechi de sub oraș. O altă teorie este că incendiul a izbucnit după ce un camion de gunoi a aruncat cărbuni încinși în groapa de deșeuri de lângă mină.

Incendiul s-a răspândit în subteran, iar fumul și aburii au început să se ridice la suprafață prin gurile minei și prin crăpăturile pământului. Pompierii au încercat să stingă incendiul și la început s-a crezut că au reușit. Totuși, fără știrea lor, incendiul s-a răspândit în mai multe galerii.

Inițial, localnicii au crezut că problema fumului poate fi gestionată și nu au părăsit zona. Primii oameni au plecat din zonă la sfârșitul anilor ’60 din cauza mirosului puternic provocat de incendiu. Apoi, în 1979, incendiul a ajuns la un punct fără întoarcere. Primarul John Coddington care avea o benzinărie, a descoperit în timpul unei verificări de rutină că benzina din rezervoarele sale subterane se afla la o temperatură periculos de ridicată. Doi ani mai târziu, un copil a scăpat ca prin urechile acului după ce un crater uriaș s-a format în grădina casei familiei. Copilul a căzut în groapa adâncă de 45 de metri și a reușit să scape agățându-se de rădăcina unui copac. Din groapă a ieșit o cantitate mare de monoxid de carbon.

Orașul fantomă cu câțiva locuitori

Autoritățile centrale au decis să ofere bani locuitorilor dispuși să se mute din oraș. Până în 1983, guvernul a alocat peste 42 de milioane de dolari pentru eforturile de relocare și aproape toată lumea a acceptat banii.

Sute de clădiri au fost demolate în urma plecării în masă. Conform recensământului, în 1990, în oraș se mai aflau doar 63 de locuitori, iar în 2010, localitatea mai avea cinci case. În urma unui proces, în 2013, autoritățile au ajuns la un acord cu ultimii șapte locuitori. Acestora li s-a permis să rămână în Centralia până la moarte atunci când proprietățile lor vor fi preluate de stat.

Din vechiul oraș au mai supraviețuit câteva clădiri, inclusiv o biserică, drumuri și semne de avertizare. Se estimează că incendiul s-a răspândit pe o suprafață de 13 kilometri. Dacă va continua să ardă în ritmul actual, ar putea să reziste încă 250 de an, așa cum au calculat experții.