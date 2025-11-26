Zgârie-nori în flăcări în Hong Kong: 13 morți, oameni încă blocați

Numărul morților în incendiul din Hong Kong se așteaptă să crească, în condițiile în care mai multe persoane rămân blocate în clădire.

South China Morning Post anunță că flăcările au cuprins schela de bambus a tuturor celor opt blocuri ale complexului. Poliția a primit mai multe sesizări privind persoane blocate în clădirea în care a izbucnit incendiul.

Nouă morți la fața locului, alți patru la spital

Nouă persoane au fost declarate decedate la fața locului. Alte patru după ce au fost duse la spital. Aproximativ 700 de persoane au fost evacuate în adăposturi temporare din complexul rezidențial Wang Fuk Court.

„Departamentul de pompieri a asistat un total de 28 de persoane, dintre care nouă au fost declarate decedate la fața locului. Alte șase persoane au fost transportate la spital în stare critică, iar patru dintre ele au decedat ulterior”, a declarat Chou Wing-yin, purtătorul de cuvânt al Departamentului de pompieri.

Incendiu clasificat la nivel maxim de alertă

În Hong Kong, incendiile sunt clasificate pe o scară de la 1 la 5, numerele mai mari indicând o gravitate mai mare. Incendiul din Tai Po a fost inițial clasificat ca alarmă de nivel 1, apoi ridicat rapid la nivelul 4 la ora locală 15:34.

La ora locală 18:22, incendiul din Hong Kong a fost ridicat la nivelul maxim 5. Flăcările au cuprins schelele de bambus ale cel puțin trei clădiri de apartamente din Tai Po, un district din nordul Hong Kongului.

Vântul puternic a alimentat flăcările

Incendiul s-a răspândit în alte părți ale complexului rezidențial Wang Fuk Court. Imaginile transmise în direct arată coloane de fum ridicându-se deasupra clădirilor de apartamente din Hong Kong. Autoritățile au fost nevoite să închidă porțiuni ale unei autostrăzi din apropiere.

Vântul puternic a alimentat flăcările, provocând extinderea incendiului la șapte dintre cele opt blocuri ale complexului. Pompierii au declarat că au primit la ora 14:51 un apel care semnala izbucnirea unui incendiu la Wang Fuk Court.

Complex rezidențial în Tai Po

Wang Fuk Court este unul dintre numeroasele complexe rezidențiale din Hong Kong, una dintre cele mai dens populate zone din lume. Tai Po, situat lângă granița cu China continentală, este un cartier suburban cu o populație de aproximativ 300.000 de locuitori.

Complexul face parte din programul guvernamental de subvenționare a proprietăților imobiliare din Hong Kong. Potrivit site-urilor agențiilor imobiliare, acesta este ocupat din 1983. Deținerea unei locuințe proprii este un vis îndepărtat pentru mulți locuitori din Hong Kong, una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume.

Schele de bambus, încă utilizate în Hong Kong

Hong Kong este unul dintre ultimele locuri din lume unde bambusul este încă folosit pe scară largă pentru construirea schelelor. În martie, guvernul a început să elimine treptat utilizarea schelelor din bambus în oraș, invocând motive de siguranță.

Guvernul din Hong Kong a anunțat că 50% din proiectele de construcții publice vor trebui să utilizeze cadre metalice.