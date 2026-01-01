Cel puțin șase morți în Iran, în urma protestelor declanșate de criza economică

Protestele declanșate de dificultățile economice au cuprins joi zone rurale și orașe din vestul Iranului, unde au fost raportate primele victime atât în rândul manifestanților, cât și al forțelor de securitate.

Decesele au avut loc în trei orașe populate majoritar de etnici lur, potrivit informațiilor oficiale.

Cea mai gravă situație s-a înregistrat în orașul Azna, din provincia Lorestan, unde agenția semioficială Fars a relatat că trei persoane au murit.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată incendii pe străzi și se aud focuri de armă, în timp ce protestatarii strigă lozinci împotriva autorităților.

Presa de stat nu a prezentat detalii ample despre violențe.

Alte incidente au fost raportate în orașul Lordegan, din provincia Chaharmahal și Bakhtiari. Potrivit Fars, două persoane au murit acolo în timpul protestelor.

Organizații pentru drepturile omului susțin că victimele ar fi fost demonstranți.

Un alt deces a fost confirmat miercuri seara, în orașul Kouhdasht, unde un tânăr de 21 de ani, membru al forțelor paramilitare Basij, a murit în urma unor confruntări.

Autoritățile locale au acuzat protestatarii și au anunțat reținerea a cel puțin 20 de persoane, precizând că situația a revenit ulterior la normal.