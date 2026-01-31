Iran: Cel puțin cinci persoane au murit în urma a două explozii separate

Prima explozie s-a produs în portul Bandar Abbas, unde cel puțin o persoană a murit și alte 14 au fost rănite. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Presa locală, citată de Reuters a respins informațiile apărute în spațiul public care vehiculau că un comandant al forțelor navale ale Gărzii Revoluționare ar fi fost ținta unui atentat.

Portul Bandar Abbas este cel mai important port de containere al Iranului. Situat la Strâmtoarea Hormuz, postul este tranzitat de aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol.

Zona a mai fost afectată de o explozie majoră în aprilie anul trecut, soldată cu zeci de morți și peste 1.000 de răniți.

Într-un incident separat în orașul Ahvaz, patru persoane au murit într-o explozie de gaz.

În contextul speculațiilor privind o posibilă implicare externă, doi oficiali israelieni au declarat pentru agenția Reuters că Israelul nu a fost implicat în exploziile de sâmbătă.

Incidentele au loc pe fondul unor tensiuni regionale cauzate de reprimare brutală a protestelor din Iran, dar și de amenințările formulate de Washington cu privire la programul nuclear iranian.

„O Armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln. Sperăm că Iranul va „veni rapid la masa negocierilor” și va negocia un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie bun pentru toate părțile”, nota miercuri președintele Trump pe Truth Social.