UPDATE. Trump spune că a prezis că Strâmtoarea Ormuz va fi folosită ca armă de Iran.

UPDATE. „Facem apel la națiuni să vină să ne ajute cu eliberarea Strâmtorii Ormuz”. Spune că unele state au venit în ajutorul SUA, altele nu au fost prea entuziaste, deși SUA le-au protejat

UPDATE. „Am distrus forțele aeriene și maritime ale Iranului, precum și sistemele de apărare aeriană și radar. Am distrus marina iraniană și am scufundat multe dintre navele lor. Iran nu mai are prea multe rachete și am distrus bazele lor de producție”.

UPDATE. Conferința de presă a început. Trump susține că Iranul a fost decimat.

„Am lovit 7000 de ținte, am redus capacitatea balistică cu 90%. Nu mai au multe rachete”, spune Trump.

Iranul a avertizat luni România că punerea bazelor sale militare la dispoziția Statelor Unite ar echivala, în opinia Teheranului, cu participarea la o agresiune militară împotriva Republicii Islamice, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

Reacția României la amenințarea Iranului a fost următoarea: „România nu este parte a conflictului”.

Ultimele evoluții în conflict:

Israelul a anunțat luni că își extinde ofensiva terestră în sudul Libanului împotriva Hezbollah-ului, susținut de Iran, în contextul în care cererea președintelui Trump ca țările să trimită nave de război pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz pe fondul atacurilor iraniene a stârnit un răspuns discret.

Războiul aerian americano-israelian împotriva Iranului, aflat acum la a treia săptămână, a cuprins o mare parte din Orientul Mijlociu și a ucis peste 2.000 de oameni, majoritatea în Iran și Liban. Prețurile globale la energie au crescut vertiginos, traficul de petroliere aproape oprindu-se prin Strâmtoarea Hormuz, o conductă pentru aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol. Prețul țițeiului Brent , referința globală pentru petrol, a ajuns pentru scurt timp la 106 dolari luni.