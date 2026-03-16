UPDATE. Trump spune că a prezis că Strâmtoarea Ormuz va fi folosită ca armă de Iran.
UPDATE. „Facem apel la națiuni să vină să ne ajute cu eliberarea Strâmtorii Ormuz”. Spune că unele state au venit în ajutorul SUA, altele nu au fost prea entuziaste, deși SUA le-au protejat
UPDATE. „Am distrus forțele aeriene și maritime ale Iranului, precum și sistemele de apărare aeriană și radar. Am distrus marina iraniană și am scufundat multe dintre navele lor. Iran nu mai are prea multe rachete și am distrus bazele lor de producție”.
UPDATE. Conferința de presă a început. Trump susține că Iranul a fost decimat.
„Am lovit 7000 de ținte, am redus capacitatea balistică cu 90%. Nu mai au multe rachete”, spune Trump.
Iranul a avertizat luni România că punerea bazelor sale militare la dispoziția Statelor Unite ar echivala, în opinia Teheranului, cu participarea la o agresiune militară împotriva Republicii Islamice, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.
Reacția României la amenințarea Iranului a fost următoarea: „România nu este parte a conflictului”.
Ultimele evoluții în conflict:
- Israelul a anunțat luni că își extinde ofensiva terestră în sudul Libanului împotriva Hezbollah-ului, susținut de Iran, în contextul în care cererea președintelui Trump ca țările să trimită nave de război pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz pe fondul atacurilor iraniene a stârnit un răspuns discret.
- Războiul aerian americano-israelian împotriva Iranului, aflat acum la a treia săptămână, a cuprins o mare parte din Orientul Mijlociu și a ucis peste 2.000 de oameni, majoritatea în Iran și Liban. Prețurile globale la energie au crescut vertiginos, traficul de petroliere aproape oprindu-se prin Strâmtoarea Hormuz, o conductă pentru aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol. Prețul țițeiului Brent , referința globală pentru petrol, a ajuns pentru scurt timp la 106 dolari luni.
Și există puține semne că conflictul se atenuează, arată presa internațională.
- Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că forțele israeliene au lansat o „manevră terestră” în sudul Libanului, ceea ce amplifică temerile că ar putea lansa în curând o invazie mai amplă.
- Peste 800.000 de persoane din Liban și-au părăsit locuințele, în special din sudul țării. Mulți nu se vor întoarce acasă până când siguranța israelienilor care locuiesc în comunitățile apropiate de graniță „nu va fi garantată”, a declarat dl Katz într-un comunicat. Nu este clar cât timp ar putea dura acest lucru, deoarece liderii israelieni au promis că vor da o lovitură decisivă Hezbollah-ului.
- Forțele iraniene au ripostat împotriva Israelului și a aliaților SUA din Golful Persic și au avertizat navele din națiuni „ostile” să nu traverseze Strâmtoarea Ormuz. Iranul permite navelor care transportă petrol către China să traverseze strâmtoarea, dar alte petroliere au fost atacate cu muniții.
- Ultima încercare a lui Trump de a redeschide strâmtoarea — prin care a cerut altor țări, inclusiv Chinei, să trimită nave de război acolo — nu a dus imediat la niciun angajament în acest sens. Președintele a amenințat că va amâna un summit planificat cu Xi Jinping, liderul Chinei, pe această temă.
- Trump a spus că și națiunile membre NATO ar trebui să ajute. „Dacă nu va exista niciun răspuns sau dacă va fi un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”, a declarat el pentru The Financial Times duminică.
- Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a respins ideea, spunând: „Acesta nu este războiul nostru; nu l-am început noi”. Japonia și Australia au declarat că nu intenționează să trimită nave. Marea Britanie, Franța, Uniunea Europeană și Coreea de Sud nu s-au angajat.
- Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, într-o actualizare video de luni, nu a oferit detalii despre modul în care Statele Unite vor redeschide strâmtoarea, spunând doar că armata americană va „continua să epuizeze rapid capacitatea Iranului de a amenința libertatea de navigație în și în jurul Strâmtorii Hormuz”.
Israel a atacat astăzi Iranul: Armata israeliană a anunțat luni că a lansat un „val larg” de atacuri în tot Iranul. Anterior, atacurile aeriene au vizat din nou aeroportul Mehrabad din Teheran, iar un nor gros de fum se ridica de pe aeroport, potrivit mai multor locuitori din Teheran.
Răspunsul iranian a fost: Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică pentru CBS News că țara este „gata să se apere cât timp este nevoie” și a negat afirmația domnului Trump cu o zi înainte, conform căreia Iranul ar vrea să încheie un acord. „Nu am cerut niciodată un armistițiu și nu am cerut niciodată nici măcar negocieri”, a spus el.
Aeroportul din Dubai: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au declarat că au intervenit luni în urma unui incendiu produs în apropierea Aeroportului Internațional Dubai, care a provocat avarii unui rezervor de combustibil și a forțat închiderea temporară a aeroportului. Aeroportul este în mod normal printre cele mai aglomerate din lume, dar s-a confruntat cu multiple atacuri cu drone în ultimele săptămâni, care au redus zborurile.
Numărul morților: Cel puțin 1.348 de civili din Iran au fost uciși de la începutul războiului, a declarat miercuri reprezentantul Iranului la ONU în fața Consiliului de Securitate, aceasta fiind cea mai recentă cifră furnizată de țară. În Liban, oficialii au declarat că 850 de persoane au fost ucise. Iar în Israel cel puțin 12 persoane au fost ucise, potrivit autorităților. Pentagonul a declarat că 13 militari americani au murit de la începutul războiului.