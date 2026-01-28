Trump susține că o „a doua armadă” se îndreaptă spre Iran

„Există o altă armadă frumoasă care navighează magnific spre Iran chiar acum. […] Sper să ajungă la un acord. Ar fi trebuit să încheie unul prima dată când au avut ocazia”, a declarat Trump la un miting în Clive, Iowa. „În iunie, am distrus capacitatea nucleară a Iranului în cadrul Operațiunii Midnight Hammer”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

Președintele SUA nu a oferit detalii despre componența acestei flote. Nicio urmă a acesteia nu a putut fi găsită în diversele instrumente de informații open-source (OSINT).

Totuși, un grup inițial de atac al portavionului, centrat în jurul portavionului USS Abraham Lincoln, a ajuns într-adevăr în Golful Persic. Acesta plecase din portul său de origine, San Diego, în noiembrie. Destinația sa finală nu fusese – și încă nu a fost – anunțată de Departamentul de Război. Acesta a navigat în largul Mării Chinei de Sud în timpul iernii, efectuând exerciții cu foc real și realimentare pe mare.

La bord, transporta Carrier Air Wing 9 — o aripă aeriană a Marinei SUA — compusă din avioane de vânătoare F/A-18E Super Hornet, avioane de supraveghere Hawkeye, avioane de război electronic EA-18G Growler și avioane F-35C. De asemenea, transporta elicoptere MH-60R/S Seahawk. În plus, ca orice grup de atac al portavioane, era însoțit de mai multe nave. Cel puțin trei distrugătoare — USS Spruance (DDG-111), USS Michael Murphy (DDG-112) și USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121) — navigau alături, oferind acoperire, precum și capacitate de atac prin intermediul rachetelor Tomahawk de la bord.