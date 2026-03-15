Marii câștigători ai războiului din Iran

Războiul din Iran împinge giganții petrolieri la maxime istorice. Valoarea „super-majorilor” a crescut cu peste 130 de miliarde de dolari în două săptămâni

Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate de Shell, ExxonMobil și Chevron. Shell, cea mai mare companie petrolieră din Europa, a atins vineri o evaluare record de 190 de miliarde de lire sterline pe Bursa din Londra, în creștere cu aproximativ 12% față de 27 februarie. În Statele Unite, ExxonMobil și Chevron au avansat cu peste 5%, respectiv 7%, ducând capitalizarea Exxon la 630 de miliarde de dolari și pe cea a Chevron la aproape 390 de miliarde de dolari.

Creșterea prețurilor la energie este așteptată să aducă profituri suplimentare de ordinul zecilor de miliarde pentru industrie, chiar dacă unele facilități din Orientul Mijlociu au fost afectate de conflict. Potrivit companiei de consultanță Rystad Energy, grupurile petroliere americane ar putea beneficia de un plus de 63,4 miliarde de dolari. Separat, analiștii Goldman Sachs estimează pentru BP și Shell un câștig cumulat de circa 5 miliarde de lire sterline.

Scumpirea accelerată a petrolului a compensat inclusiv impactul opririi producției la principala instalație de gaze naturale lichefiate din Qatar, situație care a determinat Shell să declare forță majoră pentru livrările către clienți din acel sit. În paralel, prețul internațional de referință al petrolului a urcat la 117 dolari pe baril la începutul săptămânii, înainte de a coborî ușor, la puțin peste 103 dolari pe baril la finalul tranzacțiilor de vineri din Marea Britanie.

Și pe piața europeană sunt câștigători

Și alți mari jucători europeni au consemnat creșteri importante, deși nu au depășit încă maximele istorice. Acțiunile BP au urcat cu peste 12% față de finalul lunii februarie, până la o capitalizare de 82 de miliarde de lire sterline. TotalEnergies a avansat cu aproximativ 10%, până la 176 de miliarde de euro, iar grupul italian ENI a crescut cu circa 13%, până la 67 de miliarde de euro.

Printre marii beneficiari ai scumpirii energiei se află și Equinor, compania petrolieră controlată de statul norvegian, care are listată pe bursă o treime din acțiuni. Fiind cel mai mare furnizor de gaze din Europa și neavând active de producție în Orientul Mijlociu, Equinor a profitat direct de tensiunile din piață. Titlurile sale listate la Oslo au crescut cu peste 20% în două săptămâni, deși valoarea de piață, de aproximativ 90 de miliarde de dolari, rămâne ușor sub recordurile atinse după invazia Rusiei în Ucraina.

Ascensiunea bursieră a companiilor petroliere a atras însă reacții critice din partea organizațiilor de mediu. Grupul 350.org a cerut guvernelor să introducă taxe excepționale pe profiturile suplimentare ale marilor companii din sector, susținând că populația nu ar trebui să suporte costurile crizei în timp ce marile grupuri energetice transformă războiul din Orientul Mijlociu într-un nou val de câștiguri.

„Răspunsul corect este o taxă solidă pe profiturile excepționale, iar banii trebuie redirecționați pentru sprijinirea gospodăriilor și accelerarea tranziției către energie curată”, a declarat Clémence Dubois, manager global de campanii al 350.org. Ea a avertizat și împotriva reducerii accizelor la carburanți, despre care spune că nu ar reprezenta un ajutor real pentru familii, ci „o subvenție pentru companii care deja se bucură de profituri excepționale”.