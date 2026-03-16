Emiratele Arabe Unite, atacate cu sute de rachete și mii de drone. De ce țara este ținta principală a Iranului

Nicio țară, în afară de Israel, nu a fost lovită mai puternic decât Emiratele Arabe Unite de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. Experții cred că astfel Iranul încearcă să provoace probleme regionale și globale, afectând cel mai sigur pod din Golf între Est și Vest, dar și viitorul regiunii, potrivit CNBC.

Cel puțin 11 țări au fost atacate de Iran ca răspuns la atacurile americane și israeliene. Autoritățile din EAU spun că au interceptat peste 90% din rachetele și dronele iraniene. Până pe 12 martie, a 13-a zi a războiului, datele oficiale ale Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite arată că apărarea aeriană a interceptat 268 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.514 drone. În EAU au fost șase persoane decedate și 131 de victime rănite în urma atacurilor.

Atacul este semnificativ mai mare decât cel asupra vecinilor săi din Golf și aproape la fel de mare ca atacul asupra Israelul, care s-a confruntat cu peste 1.000 de rachete și drone în ultimele două săptămâni. Spre comparație, atacurile asupra Qatarului, Arabiei Saudite și Bahrainului conțin sute de proiectile.

Atacurile au afectat viața în EAU

În ciuda interceptărilor, atacurile Iranului au avut un impact semnificativ asupra vieții în Emirate. Locuitorii din Dubai și Abu Dhabi aud frecvent explozii puternice, iar alarmele sună frecvent ziua și noaptea.

Aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi, clădirile rezidențiale, hotelurile din ambele Emirate, Centrul Financiar Internațional din Dubai, Portul Jebel Ali și consulatul SUA din Dubai au fost toate vizate, în ciuda faptului că guvernul iranian a susținut că atacurile sale asupra vecinilor săi din Golf sunt limitate la bazele americane din regiune.

Concluzia experților este că pentru Iran, Emiratele Arabe Unite sunt locul unde atacurile pot pune presiune asupra Washingtonului, pot perturba fluxurile energetice globale, pot deranja finanțele și corporațiile internaționale și pot genera atenția la nivel mondial.