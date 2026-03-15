Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump:

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a ironizat afirmațiile președintelui Donald Trump conform cărora ar fi „învins” Iranul, relatează CNN.

Răspunzând la o postare pe X despre Trump, Ghalibaf a spus că președintele SUA „a susținut că ne-a «învins» de 9 ori în ultimele două săptămâni. Hilar!”

Nu este clar la care dintre cele nouă comentarii se referă Ghalibaf, dar Trump a susținut că SUA câștigă războiul cu Iranul în mai multe rânduri.

Ieri, Trump a postat pe Truth Social că SUA „au învins și decimat complet Iranul, atât militar, cât și economic, și în orice alt mod”. Într-o altă postare pe rețelele de socializare, el a spus vineri că Iranul este „total învins și vrea un acord – Dar nu un acord pe care l-aș accepta!”.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă seară, într-un amplu interviu telefonic pentru NBC News, că el nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, în ciuda disponibilității Teheranului de a face acest lucru. „Termenii nu sunt încă suficient de buni”, spune președintele SUA care a refuzat să să spună care ar fi acei termeni.

Liderul de la Casa Albă l-a criticat dur pe Volodimir Zelenski, a vorbit despre prețul petrolului, despre situația din Strâmtoarea Ormuz, despre liderii iranieni și a oferit și detalii despre cum se va desfășura războiul în zilele următoare.