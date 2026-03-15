Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump: „ne-a „înfrânt” de 9 ori în ultimele două săptămâni. Amuzant!”

Postările dese ale președintelui SUA, Donald Trump, despre cum SUA au învins deja Iranul, chiar dacă ostilitățile militare sunt în plină desfășurare, au generat o serie de reacții ironice chiar din partea oficialilor de la Teheran.
Sorina Matei
15 mart. 2026, 19:55, Știri externe

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a ironizat afirmațiile președintelui Donald Trump conform cărora ar fi „învins” Iranul, relatează CNN.

Nu este clar la care dintre cele nouă comentarii se referă Ghalibaf, dar Trump a susținut că SUA câștigă războiul cu Iranul în mai multe rânduri.

Ieri, Trump a postat pe Truth Social că SUA „au învins și decimat complet Iranul, atât militar, cât și economic, și în orice alt mod”. Într-o altă postare pe rețelele de socializare, el a spus vineri că Iranul este „total învins și vrea un acord – Dar nu un acord pe care l-aș accepta!”.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă seară, într-un amplu interviu telefonic pentru NBC News, că el nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, în ciuda disponibilității Teheranului de a face acest lucru. „Termenii nu sunt încă suficient de buni”, spune președintele SUA care a refuzat să să spună care ar fi acei termeni.

Liderul de la Casa Albă l-a criticat dur pe Volodimir Zelenski, a vorbit despre prețul petrolului, despre situația din Strâmtoarea Ormuz, despre liderii iranieni și a oferit și detalii despre cum se va desfășura războiul în zilele următoare.

Citește și

Sondaj G4Media: Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în privința creșterii prețurilor la carburanți?
G4Media
Zodia care riscă să ajungă la spital în primăvara acestui an, potrivit experților în astrologie: „Vor fi cheltuieli legate de sănătate”
Gandul
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
Libertatea
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
CSID
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor