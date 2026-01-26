Iranul avertizează SUA printr-un nou panou propagandistic amplasat în Teheran

Panoul, amplasat în Piața Enghelab (Revoluției) din Teheran, prezintă imaginea unui portavion american avariat, cu avioane de luptă distruse, trupuri neînsuflețite și urme de sânge. Elementele grafice sunt dispuse astfel încât să sugereze dungile steagului SUA. Lângă imagine apare mesajul: „Dacă semeni vânt, vei culege furtună”, interpretat ca un avertisment militar direct.

Piața Enghelab este adesea folosită pentru manifestații organizate de autorități. Panourile afișate aici sunt schimbate în funcție de situația politică și de mesajele dorite de regim, mai precizează Euronews.

Teheran: reacții la declarațiile lui Trump

Săptămâna trecută, Donald Trump a declarat, în timpul unui zbor cu Air Force One, că SUA mută nave militare spre Orientul Mijlociu. Amplasarea grupului de nave este facută „pentru orice eventualitate”, a mai precizat el. Trump a mai avertizat că un eventual atac împotriva Iranului ar fi mult mai puternic decât loviturile anterioare asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Afirmațiile au fost urmate de reacții ferme din partea conducerii iraniene.

Comandantul Gărzilor Revoluționare a transmis un mesaj direct către SUA și Israel. El a îndemnat să se evite „orice calcul greșit”. Forțele iraniene sunt „mai pregătite ca niciodată, cu degetul pe trăgaci”, a mai afirmat el.

Ministrul de Externe al Iranului a subliniat că țara va răspunde „cu toate mijloacele” în cazul unui nou atac, adăugând că reținerea manifestată de Teheran în conflictul din iunie 2025 cu Israelul nu se va repeta.

Tensiuni externe pe fondul crizei interne

Escaladarea externă are loc în timp ce Iranul se confruntă cu o profundă criză internă. Protestele naționale au izbucnit pe 28 decembrie, inițial din cauza prăbușirii monedei naționale, dar s-au transformat rapid într-o contestare extinsă a regimului.

Conform Human Rights Activists News Agency, represiunile au provocat cel puțin 5.002 decese și peste 41.000 de arestări. Evaluarea situației este dificilă din cauza unei pene de internet care durează de peste două săptămâni, limitând accesul la informații.