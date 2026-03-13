Fostul șef al cercetării și analizei Mossad evaluează situația din Iran

„O lovitură specifică i-ar putea afecta puternic”

„Mullahii nu vor capitula niciodată – dar o lovitură specifică i-ar putea afecta puternic”, este analiza făcută pentru BILD de Sima Shine, fostul analist al Mossad.

Sima Shine este expertă în problemele Iranului la centrul analitic israelian Institute for National Security Studies (INSS). A lucrat mulți ani în serviciile secrete israeliene, inclusiv în calitate de șefă a departamentului de cercetare și analiză în cadrul serviciului de informații externe al Israelului, Mossad.

Apoi a devenit adjuncta șefului pentru probleme strategice în cadrul Consiliului Național de Securitate al Israelului.

În Iran, Ali Khamenei este mort, la fel ca mulți dintre principalii săi consilieri. Armata iraniană a fost slăbită iar SUA și Israelul au atacat mii de ținte pe teritoriul republicii islamice. Însă structura puterii de la Teheran nu este în pragul colapsului, potrivit rapoartelor serviciilor secrete americane dezvăluite de agenția de știri Reuters.

Conform rapoartelor, Garda Revoluționară, cea mai importantă grupare militar-politică din țară, încă deține încă controlul și menține regimul unit.

Cu toate acestea, este posibil și „ca situația de pe teren să se dezvolte dinamic iar dinamica internă din Iran să se schimbe”, spune Shine.

Ce se întâmplă dacă este eliminat și Mojtaba Khamenei?

„O singură lovitură slăbește regimul, dar nu îl răstoarnă”, este de părere analistul.

O a doua „decapitare”, în câteva săptămâni, ar semnala regimului că nu poate instala un nou lider împotriva voinței SUA și a Israelului, zguduindu-i astfel însăși esența.

„Dacă Mojtaba nu mai este acolo, totul ar putea duce la dezbinare și confuzie în cadrul conducerii iraniene”, susține Shine.

„De aceea, el nu va apărea în public, iar ei vor încerca să se asigure că nimeni nu știe unde se află și că nu poate fi ucis.

Mojtaba Khamenei, promovat de la fiul dictatorului la liderul regimului, a fost rănit în război, dar este în viață. Cu toate acestea, practic nu a lăsat nicio urmă de la numirea ca lider al statului. Mojtaba Khamenei este considerat candidatul preferat al Gărzii Revoluționare. Este un tip foarte rău”, crede fosta șefă a cercetării și analizei Mossad.

Măsura în care regimul a fost slăbit este dificil de evaluat până acum. Forțele Aeriene Israeliene vizează din ce în ce mai mult aparatul represiv. Săptămâna aceasta, IDF a anunțat mai multe atacuri asupra centrelor de comandă și a bazelor militare ale forțelor de securitate internă și milițiilor.

Structurile atacate sunt, de asemenea, implicate în „monitorizarea activităților cetățenilor iranieni” și „furnizează informații care au permis reprimarea violentă a protestelor timp de ani de zile”.

Iar Israelul arată din ce în ce mai clar că războiul nu are ca scop slăbirea militară a mullahilor pe termen scurt. În schimb, scopul este „de a adânci daunele aduse nucleului structurilor operaționale și capacităților fundamentale ale regimului iranian”.

Cât de rezistent este regimul IRGC?

„Se luptă pentru viața lor și nu vor renunța”, declară Sima Shine.

Ea nu se așteaptă la o cădere rapidă a regimului: „Nu cred că este cu adevărat stabil. Dar cred că sunt hotărâți să rămână la putere și vor face tot ce pot pentru a face acest lucru. Reziliența regimului este mult mai puternică decât se credea. Nu renunță.”

Dar chiar dacă sistemul mullahilor va supraviețui, atacurile militare nu vor fi fost în zadar, este de părere Sima Shine.

„Războiul va slăbi regimul. Sper că există un plan astfel încât, până la sfârșitul războiului, să nu aibă infrastructura militară necesară”.

Abia atunci regimul va fi preocupat de propria supraviețuire și va fi o amenințare mai mică pentru regiune.