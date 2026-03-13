Șeful Pentagonului susține că Mojtaba Khamenei „este rănit și probabil desfigurat”

Într-o conferință de presă care a avut loc vineri, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a susținut că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a suferit răni în urma atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, și că este „probabil desfigurat”.

„Știm că așa-zisul nou lider, care nu este chiar atât de suprem, este rănit și probabil desfigurat”, a spus Hegseth, potrivit Sky News.

Oficialul american a comentat și mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce a fost numit lider suprem al Iranului. Acesta, totuși, nu a apărut în persoană și nu a citit el însuși mesajul, ci de către televiziunea de stat iraniană.

„Nu a existat nicio voce și niciun videoclip. A fost o declarație scrisă. Iranul dispune de numeroase camere de filmat și de numeroase aparate de înregistrare a vocii. De ce o declarație scrisă? Cred că știți de ce. Tatăl său este mort. El este speriat; este rănit; este pe fugă și îi lipsește legitimitatea. Este un haos pentru ei”, a spus Hegseth vineri, în cadrul conferinței de presă.

Ambasadorul Iranului în Cipru a confirmat anterior că Mojtaba Khamenei fusese rănit în atacurile din 28 februarie

Pe 11martie, ambasadorul Iranului în Cipru, Alireza Salarian, a confirmat, într-un interviu pentru The Guardian, că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul din 28 februarie, care a distrus reședinta fostului ayatollah.

„El era și el acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut asta reflectat în știrile străine. (…) Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț… Cred că se află în spital pentru că este rănit”, a spus ambasadorul în interviul pentru sursa citată.

Mesajul lui Mojtaba Khamenei a fost publicat, joi, de presa de la Teheran. De când a fost ales, liderul suprem al Iranului, nu a avut nicio apariție publică sau televizată: mesajul său a fost citit în schimb la televiziunea iraniană.

Mesajul conține 7 puncte referitoare la liderul martir al revoluției, la rolul și responsabilitățile poporului, la forțele armate, instituțiile executive și frontul rezistenței, precum și la țările din regiune și modul de confruntare „cu dușmanii”