Serviciile secrete americane: Unde s-ar ascunde liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei

Serviciile secrete americane spun că liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-ar afla într-o locație secretă, cu acces limitat la lumea exterioară și putând fi contactat doar printr-o rețea complexă de mesageri, au declarat oficiali americani care cunosc subiectul pentru CBS News.

Informația vine în contextul în care oficialii iranieni autorizați să colaboreze cu administrația Trump ar fi întâmpinat dificultăți în comunicarea în cadrul propriului sistem guvernamental.

De asemenea, mesajele sunt transmise printr-o rețea de mesageri creată pentru a ascunde locația liderului suprem.

„De aceea auziți oameni spunând lucruri de genul: «Liderul suprem a fost de acord cu cadrul» sau «Așteptăm să aflăm detaliile finale ale acordului». Fiecare informație pe care o primește este învechită, iar răspunsurile sale au o mare întârziere”, a spus una dintre surse pentru CBS News.

Reacțiile Teheranului vin cu întârziere din cauza dificultăților în a lua legătura cu Mojtaba Khamenei

Doi dintre oficialii citați publicație au subliniat că replicile Iranului la propunerile SUA privind un potențial acord de pace întârzie vin cu întârziere întocmai pentru că există o dificultate în a ajunge la liderul suprem iranian privind o decizie.

În prezent, mulți lideri iranieni petrec săptămâni întregi în buncăre și evită să vorbească între ei decât dacă este absolut necesar, au mai spus sursele pentru CBS News.

„Să-i privești cum încearcă să-și dea seama cum să comunice între ei este aproape ca și cum ai urmări un serial de comedie. Sunt complet exasperați”, a spus un oficial pentru sursa citată.

Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem al Iranului la câteva zile după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac comun SUA-Israel în primele zile ale războiului izbucnit în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie.

După numirea sa în funcția de lider suprem, Mojtaba Khamenei nu a avut vreo apariție publică, însă televiziunea de stat iraniană a citit câteva mesaje care au fost prezentate ca fiind scrise de acesta.