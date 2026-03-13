Război în Orientul Mijlociu, ziua 14 | Șase militari americani au murit în urma prăbușirii avionului cisternă în Irak /Explozii în Teheran în zona marelui miting / SUA ridică temporar sancțiunile impuse Rusiei

Războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de-a 14-a zi de conflict. Atacurile în zona Golfului Persic continuă, iar Statele Unite au luat decizia de a permite țărilor să cumpere țiței rusesc. De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron a condamnat atacul asupra bazei militare din Irak, în care un soldat francez a murit. În cursul nopții, Armata SUA a anunțat că un avion cisternă s-a prăbușit în Irak.
13 mart. 2026, 07:00, Știri externe

UPDATE SUA anunță că șase militari americani au murit după prăbușirea aeronavei de realimentare în Irak

Toți membrii echipajului aflați la bordul aeronavei de realimentare care s-a prăbușit joi în Irak au murit, a anunțat astăzi Comandamentul Central al SUA.

„S-a confirmat decesul tuturor celor șase membri ai echipajului unui avion american de realimentare KC-135 care s-a prăbușit în vestul Irakului”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

Armata anunțase anterior moartea a patru dintre membrii echipajului aflați la bordul aeronavei.

UPDATE: JD Vance ar fi fost sceptic în privința atacurilor SUA asupra Iranului înainte ca Trump să lanseze „Operation Epic Fury”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a exprimat îndoielile cu privire la decizia de a lovi Iranul înainte ca președintele Donald Trump să autorizeze operațiunea militară, potrivit unor oficiali de la Casa Albă citați de Politico. Deși ulterior a susținut public decizia administrației, Vance ar fi fost una dintre vocile prudente în discuțiile interne.

UPDATE: O muniție balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO, dislocate în estul Mediteranei, conform Ministerului Apărării din Turcia.

Toate măsurile necesare sunt luate în mod decisiv și fără ezitare împotriva oricărei amenințări care vizează teritoriul și spațiul aerian al țării noastre. Consultările sunt în curs cu țara în cauză pentru a clarifica toate aspectele incidentului.

Toate evoluțiile din regiune sunt monitorizate îndeaproape și evaluate, securitatea națională fiind prioritatea principală.

SUA anunță că 4 militari americani au murit după prăbușirea avionului cisternă în Irak

Patru persoane au fost confirmate decedate în urma pierderii unui avion american KC-135 deasupra Irakului

TAMPA, Florida – Pe 12 martie, în jurul orei 14:00 ET, un avion american KC-135 care se afla la bordul aeronavei s-a prăbușit în vestul Irakului. Patru dintre cei șase membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei au fost confirmați ca fiind decedați, în timp ce eforturile de salvare continuă.

Circumstanțele incidentului sunt în curs de investigare. Cu toate acestea, pierderea aeronavei nu s-a datorat focului ostil sau celui prietenos.

Identitatea membrilor serviciului militar este reținută până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost anunțate.

Explozii raportate în apropierea mitingului de la Teheran

Există rapoarte despre atacuri în zona Teheranului, în apropierea locației unui mare miting de Ziua al-Quds.

Mai multe explozii s-au auzit pe străzile principale din Teheran, în apropierea locului unde avea loc demonstrația, anunță Al Jezeera.

Postul de televiziune iranian Nournews a distribuit imagini cu protestatari care strigau după ceea ce părea a fi un atac aerian în depărtare, de unde se vedeau nori de fum.

Ambasadorul Iranului la ONU nu exclude lovituri asupra unor baze militare din Europa

Ambasadorul Iranului la ONU, la Geneva, Ali Bahreini, a declarat că orice bază militară folosită pentru atacuri împotriva Iranului ar putea deveni o țintă legitimă, inclusiv cele aflate pe teritoriul Europei, scrie Euronews.

Arabia Saudită anunță că a interceptat peste douăzeci de drone lansate din Iran

Forțele de apărare ale Arabiei Saudite au interceptat peste douăzeci de drone lansate din Iran, în timp ce conflictul dintre Iran și alianța SUA-Israel continuă să se intensifice, scrie Euronews.

Nou mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”

Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și în alte privințe, însă, dacă ați citi pe eșuații de la New York Times, ați crede în mod eronat că nu câștigăm.

Marina Iranului a dispărut, Forțele Aeriene nu mai există, rachetele, dronele și tot ce există sunt decimate, iar liderii lor au fost ștersi de pe fața pământului.

Avem o putere de foc de neegalat, muniție nelimitată și mult timp – Urmăriți ce se întâmplă cu acești ticăloși demenți astăzi.

Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta!

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme.

Președintele DONALD J. TRUMP”

UPDATE: Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic

Autoritățile italiene au decis retragerea militarilor aflați la baza din Erbil, în Kurdistanul irakian, după ce aceasta a fost lovită de o dronă în cursul nopții de miercuri spre joi.

Războiul din Orientul Mijlociu împinge prețul petrolului în sus. Giganții petrolieri, acuzați că profită de criză.

Creșterea prețurilor la petrol și gaze pe fondul conflictului cu Iranul reaprinde dezbaterea privind taxarea profiturilor uriașe ale companiilor din industria combustibililor fosili. În timp ce europenii se pregătesc pentru costuri mai mari la energie, organizații și experți cer statelor G7 să introducă o taxă specială pentru companiile care beneficiază de pe urma crizei, scrie Euronews.

De asemenea, războiul a provocat o criză globală a combustibililor, întrucât Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi energetice din lume, rămâne închisă pentru tancurile petroliere.

Explozii și fum deasupra Centrului Financiar din Dubai

Explozii au fost raportate și în centrul Dubaiului. Un nor mare de fum a acoperit zona centrală capitalei Emiratelor Arabe Unite, potrivit corespondenților AFP, citată de France24.

Centrul Financiar din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană. Explozia a zguduit clădirile din jur. Unul dintre corespondenții AFP a simțit clădirea tremurând și a auzit o explozie puternică.

Sirene puteau fi auzite din direcția arterei principale a Dubaiului, drumul Sheikh Zayed. O drona iraniană a căzut în apropierea Centrului Financiar din Dubai, după ce Iranul a amenințat că va ataca instituțiile economice, determinând cele mai mari bănci să evacueze personalul, impunând munca la distanță. 

Macron, despre atacul asupra bazei militare din Irak: „Este inacceptabil”. Un soldat francez a fost ucis

Președintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat, vineri, atacul cu drone asupra bazei militare Erbil, situat în nordul Irakului. În urma atacului, un soldat a murit, iar mai mulți au fost răniți. Președintele Franței a precizat că atacul este „innaceptabil”, având în vedere faptul că armata franceză, în parteneriat cu forțele Peshmerga din Kurdistan desfășurau exerciții comune antiteroriste împotriva Daesh, armata franceză nefiind implicată în conflictul din Iran. 

SUA ridică sancțiunile impuse Moscovei și le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni tensiuni

Statele Unite au autorizat țările să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care sunt în prezent încărcate pe nave aflate pe mare. Este vorba despre o derogare a sancțiunilor pe o perioadă de 30 de zile. Deși Rusia afirmă că „fără petrolul rusesc, piața globală a energiei nu poate rămâne stabilă”, decizia ar putea stârni tensiuni între Washington și aliații săi. 

Explozii la Teheran

Potrivit mass-mediei iraniene, vineri, SUA și Israel au lovit mai multe zone din Teheran. Locuințele au fost zguduite de explozii.

„Intensitatea exploziilor a fost atât de mare încât locuitorii din aceste zone au raportat că locuințele lor au fost zguduite. Nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la amploarea pagubelor sau la eventualele victime”, a raportat agenția de știri iraniană Fars.

Comandamentul Central al Armatei SUA a pierdut o aeronavă cisternă pe teritoriul Irakului

Comandamentul Central al Armatei SUA anunță, printr-un comunicat oficial, că și-a pierdut aeronava cisternă KC-135, chiar în timpul realimentării, pe teritoriul Irakului.

Reporterul Jenniffer Jacobs de la CBS susține că primul avion cisternă s-a prăbușit în vestul Irakului cu o echipă de 6 militari. Celălalt avion KC-135 (avion cisternă) „a fost lovit, dar a aterizat în Israel”, susține CBS.

 

Șase soldați francezi, răniți într-un atac cu drone asupra unei baze militare irakiene

Cei șase soldați francezi care au fost răniți se aflau într-o bază militară din nordul Irakului, când aceasta a fost atacată de drone.

Atacul a vizat obiectivul militar comun utilizat de Franța și Peshmerga – forțele armate din regiunea Kurdistan, în zona Makhmur, aflată în sud-vestul orașului Erbil, potrivit unei declarații a guvernatorului regional, ‌Omed Koshnaw.

Armata Franței a confirmat atacul, declarând că soldații răniți, care erau implicați în antrenamente anti-teroriste alături de partenerii irakieni, au fost duși la cel mai apropiat centru medical.

 

Rugăciuni suspendate în lăcașurile sfinte din Ierusalim

Rugăciunea în lăcașurile sfinte din Ierusalim a fost „temporar suspendată”, ca rezultat al amenințărilor Iranului legate de atacurile cu rachete, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe al Israelului.

„Una dintre ele a lovit la câteva sute de metri de Orașul Vechi, Zidul de Vest, Moscheea Al-Aqsa și Biserica Sfântului Mormânt”, potrivit comunicatului citat de BBC. 

În urma atacului, Ministerul de Externe a precizat că rugăciunile „la toate siturile sfinte” au fost temporar suspendate pentru protejarea vieților omenești, dar a siguranței credincioșilor.

Câteva dintre cele mai importante lăcașuri de cult iudaice, musulmane și creștine se află în Ierusalim.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor