Război în Orientul Mijlociu, ziua 14 | Șase militari americani au murit în urma prăbușirii avionului cisternă în Irak /Explozii în Teheran în zona marelui miting / SUA ridică temporar sancțiunile impuse Rusiei

Toți membrii echipajului aflați la bordul aeronavei de realimentare care s-a prăbușit joi în Irak au murit, a anunțat astăzi Comandamentul Central al SUA.
„S-a confirmat decesul tuturor celor șase membri ai echipajului unui avion american de realimentare KC-135 care s-a prăbușit în vestul Irakului”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.
Armata anunțase anterior moartea a patru dintre membrii echipajului aflați la bordul aeronavei.
UPDATE: JD Vance ar fi fost sceptic în privința atacurilor SUA asupra Iranului înainte ca Trump să lanseze „Operation Epic Fury”
UPDATE: O muniție balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO, dislocate în estul Mediteranei, conform Ministerului Apărării din Turcia.
Toate măsurile necesare sunt luate în mod decisiv și fără ezitare împotriva oricărei amenințări care vizează teritoriul și spațiul aerian al țării noastre. Consultările sunt în curs cu țara în cauză pentru a clarifica toate aspectele incidentului.
Toate evoluțiile din regiune sunt monitorizate îndeaproape și evaluate, securitatea națională fiind prioritatea principală.
TAMPA, Florida – Pe 12 martie, în jurul orei 14:00 ET, un avion american KC-135 care se afla la bordul aeronavei s-a prăbușit în vestul Irakului. Patru dintre cei șase membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei au fost confirmați ca fiind decedați, în timp ce eforturile de salvare continuă.
Circumstanțele incidentului sunt în curs de investigare. Cu toate acestea, pierderea aeronavei nu s-a datorat focului ostil sau celui prietenos.
Identitatea membrilor serviciului militar este reținută până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost anunțate.
Există rapoarte despre atacuri în zona Teheranului, în apropierea locației unui mare miting de Ziua al-Quds.
Mai multe explozii s-au auzit pe străzile principale din Teheran, în apropierea locului unde avea loc demonstrația, anunță Al Jezeera.
Postul de televiziune iranian Nournews a distribuit imagini cu protestatari care strigau după ceea ce părea a fi un atac aerian în depărtare, de unde se vedeau nori de fum.
„Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și în alte privințe, însă, dacă ați citi pe eșuații de la New York Times, ați crede în mod eronat că nu câștigăm.
Marina Iranului a dispărut, Forțele Aeriene nu mai există, rachetele, dronele și tot ce există sunt decimate, iar liderii lor au fost ștersi de pe fața pământului.
Avem o putere de foc de neegalat, muniție nelimitată și mult timp – Urmăriți ce se întâmplă cu acești ticăloși demenți astăzi.
Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta!
Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme.
Președintele DONALD J. TRUMP”
Războiul din Orientul Mijlociu împinge prețul petrolului în sus. Giganții petrolieri, acuzați că profită de criză.
De asemenea, războiul a provocat o criză globală a combustibililor, întrucât Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi energetice din lume, rămâne închisă pentru tancurile petroliere.
🇮🇷🇦🇪🇺🇸⚡️BREAKING: The International Financial Centre in Dubai has just been struck by Iranian drone.
— MonitorX (@MonitorX99800) March 13, 2026
Explozii au fost raportate și în centrul Dubaiului. Un nor mare de fum a acoperit zona centrală capitalei Emiratelor Arabe Unite, potrivit corespondenților AFP, citată de France24.
Centrul Financiar din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană. Explozia a zguduit clădirile din jur. Unul dintre corespondenții AFP a simțit clădirea tremurând și a auzit o explozie puternică.
Sirene puteau fi auzite din direcția arterei principale a Dubaiului, drumul Sheikh Zayed. O drona iraniană a căzut în apropierea Centrului Financiar din Dubai, după ce Iranul a amenințat că va ataca instituțiile economice, determinând cele mai mari bănci să evacueze personalul, impunând munca la distanță.
Președintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat, vineri, atacul cu drone asupra bazei militare Erbil, situat în nordul Irakului. În urma atacului, un soldat a murit, iar mai mulți au fost răniți. Președintele Franței a precizat că atacul este „innaceptabil”, având în vedere faptul că armata franceză, în parteneriat cu forțele Peshmerga din Kurdistan desfășurau exerciții comune antiteroriste împotriva Daesh, armata franceză nefiind implicată în conflictul din Iran.
Statele Unite au autorizat țările să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care sunt în prezent încărcate pe nave aflate pe mare. Este vorba despre o derogare a sancțiunilor pe o perioadă de 30 de zile. Deși Rusia afirmă că „fără petrolul rusesc, piața globală a energiei nu poate rămâne stabilă”, decizia ar putea stârni tensiuni între Washington și aliații săi.
Potrivit mass-mediei iraniene, vineri, SUA și Israel au lovit mai multe zone din Teheran. Locuințele au fost zguduite de explozii.
„Intensitatea exploziilor a fost atât de mare încât locuitorii din aceste zone au raportat că locuințele lor au fost zguduite. Nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la amploarea pagubelor sau la eventualele victime”, a raportat agenția de știri iraniană Fars.
Comandamentul Central al Armatei SUA anunță, printr-un comunicat oficial, că și-a pierdut aeronava cisternă KC-135, chiar în timpul realimentării, pe teritoriul Irakului.
Reporterul Jenniffer Jacobs de la CBS susține că primul avion cisternă s-a prăbușit în vestul Irakului cu o echipă de 6 militari. Celălalt avion KC-135 (avion cisternă) „a fost lovit, dar a aterizat în Israel”, susține CBS.
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
Cei șase soldați francezi care au fost răniți se aflau într-o bază militară din nordul Irakului, când aceasta a fost atacată de drone.
Atacul a vizat obiectivul militar comun utilizat de Franța și Peshmerga – forțele armate din regiunea Kurdistan, în zona Makhmur, aflată în sud-vestul orașului Erbil, potrivit unei declarații a guvernatorului regional, Omed Koshnaw.
Armata Franței a confirmat atacul, declarând că soldații răniți, care erau implicați în antrenamente anti-teroriste alături de partenerii irakieni, au fost duși la cel mai apropiat centru medical.
Rugăciunea în lăcașurile sfinte din Ierusalim a fost „temporar suspendată”, ca rezultat al amenințărilor Iranului legate de atacurile cu rachete, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe al Israelului.
„Una dintre ele a lovit la câteva sute de metri de Orașul Vechi, Zidul de Vest, Moscheea Al-Aqsa și Biserica Sfântului Mormânt”, potrivit comunicatului citat de BBC.
În urma atacului, Ministerul de Externe a precizat că rugăciunile „la toate siturile sfinte” au fost temporar suspendate pentru protejarea vieților omenești, dar a siguranței credincioșilor.
Câteva dintre cele mai importante lăcașuri de cult iudaice, musulmane și creștine se află în Ierusalim.