Război în Orientul Mijlociu, ziua 14 | Șase militari americani au murit în urma prăbușirii avionului cisternă în Irak /Explozii în Teheran în zona marelui miting / SUA ridică temporar sancțiunile impuse Rusiei

UPDATE SUA anunță că șase militari americani au murit după prăbușirea aeronavei de realimentare în Irak Toți membrii echipajului aflați la bordul aeronavei de realimentare care s-a prăbușit joi în Irak au murit, a anunțat astăzi Comandamentul Central al SUA. „S-a confirmat decesul tuturor celor șase membri ai echipajului unui avion american de realimentare KC-135 care s-a prăbușit în vestul Irakului”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X. Armata anunțase anterior moartea a patru dintre membrii echipajului aflați la bordul aeronavei. UPDATE: JD Vance ar fi fost sceptic în privința atacurilor SUA asupra Iranului înainte ca Trump să lanseze „Operation Epic Fury”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a exprimat îndoielile cu privire la decizia de a lovi Iranul înainte ca președintele Donald Trump să autorizeze operațiunea militară, potrivit unor oficiali de la Casa Albă citați de Politico. Deși ulterior a susținut public decizia administrației, Vance ar fi fost una dintre vocile prudente în discuțiile interne.

UPDATE: O muniție balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO, dislocate în estul Mediteranei, conform Ministerului Apărării din Turcia.

Toate măsurile necesare sunt luate în mod decisiv și fără ezitare împotriva oricărei amenințări care vizează teritoriul și spațiul aerian al țării noastre. Consultările sunt în curs cu țara în cauză pentru a clarifica toate aspectele incidentului.

Toate evoluțiile din regiune sunt monitorizate îndeaproape și evaluate, securitatea națională fiind prioritatea principală.

SUA anunță că 4 militari americani au murit după prăbușirea avionului cisternă în Irak

TAMPA, Florida – Pe 12 martie, în jurul orei 14:00 ET, un avion american KC-135 care se afla la bordul aeronavei s-a prăbușit în vestul Irakului. Patru dintre cei șase membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei au fost confirmați ca fiind decedați, în timp ce eforturile de salvare continuă.

Circumstanțele incidentului sunt în curs de investigare. Cu toate acestea, pierderea aeronavei nu s-a datorat focului ostil sau celui prietenos.

Identitatea membrilor serviciului militar este reținută până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost anunțate.

Explozii raportate în apropierea mitingului de la Teheran

Există rapoarte despre atacuri în zona Teheranului, în apropierea locației unui mare miting de Ziua al-Quds. Mai multe explozii s-au auzit pe străzile principale din Teheran, în apropierea locului unde avea loc demonstrația, anunță Al Jezeera. Postul de televiziune iranian Nournews a distribuit imagini cu protestatari care strigau după ceea ce părea a fi un atac aerian în depărtare, de unde se vedeau nori de fum.

Ambasadorul Iranului la ONU nu exclude lovituri asupra unor baze militare din Europa