UPDATE. Irakienii susțin că ei au doborât avionul cisternă iar tot echipajul SUA a murit.

Sediul Comandamentului Central „Khatem al-Anbiya”: „Un avion american de realimentare a fost doborât de sistemele de apărare aeriană din vestul Irakului, ducând la prăbușirea sa și moartea întregului echipaj”.

UPDATE. Reporterul Jenniffer Jacobs de la CBS susține că primul avion cisternă s-a prăbușit în vestul Irakului cu o echipă de 6 militari. Celălalt avion KC-135 (avion cisternă) „a fost lovit, dar a aterizat în Israel”, susține CBS.

Un comunicat de ultimă oră al Comandamentului Central al Armatei SUA din Tampa, Florida, anunță că un avion american KC-135, care se afla în timpul realimentării, a fost pierdut în spațiul aerian prietenos în timpul Operațiunii Epic Fury

Incidentul, susține CENTCOM, a implicat două aeronave: una s-a prăbușit în vestul Irakului, în timp ce cealaltă a aterizat în siguranță.

Armata SUA a declarat că incidentul nu a fost cauzat de foc ostil sau dintr-o greșeală.

Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, spune SUA.

„Mai multe informații vor fi puse la dispoziție pe măsură ce situația evoluează. Vă rugăm să aveți răbdare pentru a aduna detalii suplimentare și a oferi clarificări familiilor ofițerilor”.

Boeing KC-135 este o aeronavă cisternă militară americană, folosită pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.

KC-135 a fost inițial însărcinat cu realimentarea bombardierelor strategice și a fost utilizat pe scară largă în Războiul din Vietnam și în conflicte ulterioare, cum ar fi Operațiunea Furtună în Deșert, pentru a extinde raza de acțiune și rezistența avioanelor de vânătoare și bombardiere tactice americane.

Costul unei aeronave de acest tip, în funcție de gradul de modernizare, variază între 26 și 62 milioane de dolari.

Forțele Aeriene ale Statelor Unite operează în jur de 396 de Avioane Boeing KC-135 Stratotanker de la sfârșitul anului 2025/începutul anului 2026, care servesc drept coloana vertebrală a capacității lor de realimentare în aer.

Aceste aeronave sunt răspândite în unități din serviciul activ (aproximativ 153), Garda Națională Aeriană (171) și Rezerva Forțelor Aeriene (72).