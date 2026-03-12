Trump afirmă că războiul cu Iranul avansează foarte rapid

Președintele SUA a precizat că situația din Orientul Mijlociu „evoluează foarte rapid” și „merge foarte bine”.

El și-a continuat declarațiile numind Iranul drept: „o națiune a terorii și a urii” și a sugerat că țara „plătește un preț mare în acest moment”.

Trump a declarat, în repetate rânduri, că războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului este o operațiune pe termen scurt, însă nu a oferit o dată precisă pentru încheierea operațiunilor.

În același timp, Forțele Armate Israeliene au lansat un nou val de atacuri la Teheran. Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, publicat, joi noapte, pe social media, a fost declanșat „un nou val de atacuri la scară largă”. Atacurile vizează infrastructura regimului iranian din Teheran, notează BBC.

O rachetă balistică lansată din Iran a lovit o zonă deschisă din centrul Israelului, fără a provoca răniți, potrivit informațiilor publicate, joi, de Comandamentul Frontului Intern al Forțelor Armate Israeliene citat de publicația israeliană Haaretz.