Conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite riscă să se extindă în Irak, unde în ultimele zile au fost lansate zeci de atacuri cu drone de către miliții șiite apropiate de Teheran. Țintele au inclus zone din Kurdistanul irakian, dar și obiective americane din capitala Bagdad, arată Il Post.
Tensiuni în Irak după zeci de atacuri cu drone lansate de miliții pro-iraniene
Sursa foto: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
09 mart. 2026, 08:50, Știri externe

Potrivit unor informații publicate pe canalele milițiilor șiite irakiene, citate de Il Post, în ultimele 72 de ore au fost lansate aproximativ 60 de drone asupra unor ținte din Irak. Grupările implicate sunt finanțate și coordonate de Gardienii Revoluției din Iran. Acestea includ organizații precum Kataib Hezbollah sau Harakat Hezbollah al-Nujaba, care se prezintă adesea sub denumirea de „Rezistența islamică din Irak”.

O parte dintre aceste miliții au fost integrate oficial în structurile armatei irakiene. Membrii lor primesc salarii din fonduri publice. În practică însă, aceiași combatanți participă la operațiuni militare neoficiale atunci când nu sunt în serviciu.

Kurdistanul irakian, principala țintă

Majoritatea atacurilor au avut loc în Kurdistanul irakian. Acolo au fost raportate 38 de lovituri cu drone, în timp ce alte 22 au vizat zona capitalei Bagdad. În nordul Irakului, milițiile șiite îi consideră pe kurzi drept adversari. Există bănuiala că de acolo ar putea porni acțiuni împotriva regimului iranian.

În ultimele zile au fost atacate inclusiv obiective asociate Statelor Unite. Unuele dintre ele sunt consulatul american și aeroportul militar din Erbil, unde este staționat un contingent de soldați americani. În Bagdad, au fost vizate ambasada SUA și o bază militară aflată lângă aeroportul internațional.

Potrivit organizației nonguvernamentale Community Peacemaker Teams, de la începutul războiului regional, la sfârșitul lunii februarie, aproape 200 de atacuri cu drone și rachete au vizat Kurdistanul irakian.

Dacă intensitatea atacurilor va crește, analiștii avertizează că situația ar putea degenera într-un conflict intern între milițiile șiite apropiate de Iran și forțele kurde. Aceste încleștări ar putea transforma Irakul într-un nou front al războiului din Orientul Mijlociu.

