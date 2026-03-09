Turcia anunță desfășurarea a șase avioane de vânătoare F-16 în nordul Ciprului

„Având în vedere evoluțiile recente din regiunea noastră și ca parte a unui plan etapizat de consolidare a securității Republicii Turce a Ciprului de Nord, șase avioane de vânătoare F-16 și sisteme de apărare aeriană au fost dislocate în Ciprul de Nord începând de astăzi”, a transmis ministerul într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

O bază aeriană britanică din Cipru a fost lovită luni dimineață de o dronă de fabricație iraniană, la câteva ore după decizia Londrei de a permite Washingtonului să utilizeze bazele sale militare împotriva Iranului.

Alte două drone care se îndreptau spre insulă au fost, de asemenea, interceptate în aceeași zi.

Recunoscută doar de Turcia, autoproclamata „Republica Turcă a Ciprului de Nord” și-a declarat independența la 15 noiembrie 1983, la nouă ani după intervenția militară turcă din 1974, justificată de Ankara ca răspuns la încercarea Ciprului de a se uni cu Grecia, inițiată de un grup de ofițeri loviți de stat.

De atunci, această regiune trăiește sub influența Turciei, care a trimis un număr nedeterminat de coloniști.