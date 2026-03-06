Cipru ar vrea să solicite aderarea la NATO dacă relațiile cu Turcia i-ar permite

„Dacă ar fi posibil, am depune chiar și o cerere mâine”, a declarat Christodulidis într-un interviu acordat postului de televiziune grec SKAI, notează EFE.
Președintele a explicat că Cipru face deja pregătiri pentru o posibilă aderare la Alianța Atlantică, cu lucrări la nivel militar, operațional și administrativ, astfel încât țara să fie pregătită să se îndrepte în această direcție atunci când contextul politic o va permite.
Cu toate acestea, Christodulidis a subliniat că, deocamdată, acest pas nu poate fi finalizat din cauza respingerii Turciei, care ocupă nordul Ciprului din 1974.