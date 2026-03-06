Prima pagină » Știrile zilei » Cipru ar vrea să solicite aderarea la NATO dacă relațiile cu Turcia i-ar permite

Cipru ar vrea să solicite aderarea la NATO dacă relațiile cu Turcia i-ar permite

Președintele cipriot Nikos Christodoulidis a declarat că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, țara sa va solicita aderarea la NATO cât mai curând posibil, cu condiția ca condițiile politice și relațiile cu Turcia să permită acest lucru.
Cipru ar vrea să solicite aderarea la NATO dacă relațiile cu Turcia i-ar permite
Mădălina Dinu
06 mart. 2026, 14:29, Știri externe

„Dacă ar fi posibil, am depune chiar și o cerere mâine”, a declarat Christodulidis într-un interviu acordat postului de televiziune grec SKAI, notează EFE.

Președintele a explicat că Cipru face deja pregătiri pentru o posibilă aderare la Alianța Atlantică, cu lucrări la nivel militar, operațional și administrativ, astfel încât țara să fie pregătită să se îndrepte în această direcție atunci când contextul politic o va permite.

Cu toate acestea, Christodulidis a subliniat că, deocamdată, acest pas nu poate fi finalizat din cauza respingerii Turciei, care ocupă nordul Ciprului din 1974.

 

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
Gandul
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Cea mai ieftină prăjitură de post. Rețeta simplă cu gem și nucă de la Gina Bradea
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor