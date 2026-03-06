Cipru ar vrea să solicite aderarea la NATO dacă relațiile cu Turcia i-ar permite

Președintele cipriot Nikos Christodoulidis a declarat că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, țara sa va solicita aderarea la NATO cât mai curând posibil, cu condiția ca condițiile politice și relațiile cu Turcia să permită acest lucru.