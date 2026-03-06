Prima pagină » Știri externe » Gavin Kliger, fost oficial DOGE, numit în fruntea proiectelor AI ale Pentagonului

Gavin Kliger, fost oficial DOGE, numit în fruntea proiectelor AI ale Pentagonului

Pentagonul a numit vineri un om de știință în domeniul calculatoarelor drept director principal pentru date, care l-a sprijinit pe miliardarul Elon Musk în eforturile sale de a reforma guvernul anul trecut și care a promovat online idei ale celor care susțin supremația albilor și misogini.
Gavin Kliger, fost oficial DOGE, numit în fruntea proiectelor AI ale Pentagonului
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
06 mart. 2026, 20:34, Știri externe

Într-o postare pe rețelele sociale, Pentagonul a anunțat că noul rol al lui Gavin Kliger „îl plasează în centrul celor mai ambițioase eforturi AI ale Departamentului”, concentrându-se pe „alinierea zilnică și execuția proiectelor AI ale Departamentului, lucrând direct cu laboratoarele de vârf AI din America pentru a sprijini militarii”.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări Reuters pentru comentarii suplimentare.

Kliger, în postările sale pe rețelele sociale între octombrie 2024 și ianuarie 2025, a exprimat opinii controversate și a redistribuit conținutul supremațistului alb Nick Fuentes și al autointitulatului misogin Andrew Tate.

Utilizarea AI de către Pentagon a devenit un subiect central după un conflict intens de mai multe săptămâni cu compania Anthropic privind limitele în folosirea instrumentelor AI de către armată, ceea ce a dus săptămâna trecută la decizia administrației Trump de a evita colaborarea cu compania și de a o înlocui cu OpenAI.

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet!
Gandul
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Cea mai gustoasă ciorbă de lobodă! Rețeta tradițională care te va cuceri de la prima înghițitură
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor