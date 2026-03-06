Gavin Kliger, fost oficial DOGE, numit în fruntea proiectelor AI ale Pentagonului

Într-o postare pe rețelele sociale, Pentagonul a anunțat că noul rol al lui Gavin Kliger „îl plasează în centrul celor mai ambițioase eforturi AI ale Departamentului”, concentrându-se pe „alinierea zilnică și execuția proiectelor AI ale Departamentului, lucrând direct cu laboratoarele de vârf AI din America pentru a sprijini militarii”.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări Reuters pentru comentarii suplimentare.

Kliger, în postările sale pe rețelele sociale între octombrie 2024 și ianuarie 2025, a exprimat opinii controversate și a redistribuit conținutul supremațistului alb Nick Fuentes și al autointitulatului misogin Andrew Tate.

Utilizarea AI de către Pentagon a devenit un subiect central după un conflict intens de mai multe săptămâni cu compania Anthropic privind limitele în folosirea instrumentelor AI de către armată, ceea ce a dus săptămâna trecută la decizia administrației Trump de a evita colaborarea cu compania și de a o înlocui cu OpenAI.