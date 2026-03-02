De ce nu pot roboții să împăturească rufele? Un gest simplu pentru oameni, dificil pentru AI

În robotică, actul de a plia haine este frecvent arătat ca o ilustrare frapantă a „paradoxului lui Moravec”. Acest concept subliniază contradicția conform căreia sistemele robotice pot executa sarcini extrem de complexe pentru oameni, precum calculul avansat sau interpretarea unor volume mari de date, dar se confruntă cu obstacole semnificative în îndeplinirea unor activități elementare ale rutinei zilnice, mai scrie Il Post.

Deși procesul de a transforma o haină mototolită într-o formă ordonată pare lipsit de dificultate, el implică o serie de etape delicate. Se pornește de la detectarea contururilor, localizarea elementelor specifice precum mânecile, evaluarea proprietăților țesăturii și se ajunge la ajustarea forței de apucare. Iar toate acestea se execută într-un ritm continuu.

Provocarea majoră: obiectele flexibile și imprevizibile

O problemă esențială în calea automatizării plierii constă în natura maleabilă a materialelor textile. Spre deosebire de obiectele rigide, precum șuruburile sau piesele de asamblare industrială, pe care roboții au învățat să le manevreze cu precizie de decenii bune, articolele vestimentare își modifică permanent configurația.

Comportamentul unei bluze de bumbac, al unei cămăși de mătase sau al unui hanorac voluminos variază semnificativ atât la atingere, cât și în timpul procesului de împăturire. În mod natural, ființele umane percep intuitiv textura, densitatea și flexibilitatea materialului, ajustându-și automat forța și mișcările. Roboții, prin contrast, sunt nevoiți să interpreteze aceste caracteristici variabile. Acest lucru se efectuează prin intermediul unor senzori și al unor algoritmi complecși. Iar orice schimbare neașteptată le încurcă complet operațiunea.

Vederea artificială și algoritmii experimentali

Majoritatea creațiilor experimentale se bazează pe sisteme de recunoaștere vizuală pentru a localiza un punct de apucare și a iniția o serie de mișcări predefinite. Dificultatea apare atunci când țesătura se deformează într-un mod neanticipat față de modelele pe care robotul a fost instruit. Se ajunge astfel la o pliere inexactă și un rezultat greșit.

O metodă diferită implică segmentarea acțiunii de pliere într-o serie de micro-mișcări secvențiale, permițând robotului să ajusteze gradual orice abatere. Această tehnică, examinată în diverse centre de cercetare, diminuează rata erorilor, însă nu rezolvă integral problema.

De la prototip la aplicații domestice

În cadrul expozițiilor tehnologice de anvergură mondială, corporații precum LG au expus prototipuri de roboți umanoizi cu potențialul teoretic de a îndeplini activități casnice, inclusiv împăturirea vestimentației. Cu toate acestea, demonstrațiile concrete relevă că nivelul actual al tehnologiei este încă considerabil în urma dexterității umane.

Totuși, progresele recente în inteligența artificială și procesele de învățare automată generează speranțe în rândul cercetătorilor. Exista indicii că această discrepanță s-ar putea micșora în deceniile următoare. Odată cu evoluția rapidă a integrării dintre senzori de ultimă generație și algoritmi adaptivi, este posibil ca roboții să dobândească o abilitate superioară de a manipula obiecte flexibile.

O problemă revelatoare pentru limitele inteligenței artificiale

Actul de a plia haine subliniază o concluzie fundamentală: ceea ce pentru individ reprezintă o activitate cotidiană, din perspectiva ingineriei, presupune o interacțiune complexă de procese perceptive, o combinație sofisticată de percepție, coordonare și adaptare la mediu.

Până în momentul în care roboții vor putea transforma fără efort un morman dezordonat de îmbrăcăminte într-un teanc aranjat impecabil, această sarcină domestică va continua să servească drept un reper crucial pentru evaluarea capabilităților și constrângerilor actuale ale inteligenței artificiale și ale roboticii.