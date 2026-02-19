Magazinele din Franța folosesc AI pentru a depista hoții. Ce spun autoritățile despre legalitate

Software-ul de inteligență artificială instalat analizează mișcările clienților, identificând acțiuni precum ascunderea unui produs într-un geantă sau manipularea repetată a articolelor fără a le scană ulterior la casă. La detectarea unui comportament anormal, sistemul trimite personalului un scurt clip video pentru verificare, mai arată Euronews.

„Primim o alertă, care poate indica un gest ambiguu sau clar suspect. Cel mai frecvent, este vorba despre ascunderea produselor”, a explicat Nelson Lopes, managerul unui supermarket din Montreuil, lângă Paris.

Comercianții susțin că tehnologia are un impact financiar pozitiv. Un proprietar de supermarket a declarat că pierderile s-au înjumătățit după implementare. Iar asta după ce în anul anterior a înregistrat pierderi de aproape 60.000 de euro. Un farmacist din Paris a menționat că plătește aproximativ 200 de euro lunar pentru serviciu. A economisit în schimb aproximativ 4.000 de euro anual, sumă care ar fi acoperit costul unui agent de pază.

Inteligență artificială – cadrul legal incert

În prezent, Franța nu dispune de o legislație specifică care să autorizeze în mod explicit supravegherea comportamentală prin IA în spațiile comerciale. De asemenea, magazinele nu au obligația legală de a anunța clienții cu privire la utilizarea acestor tehnologii.

Autoritatea franceză pentru protecția datelor, CNIL, a subliniat că aceste sisteme procesează date personale la scară largă. Iar utilizarea lor comercială necesită un cadru legal clar.

Cu toate acestea, start-up-ul francez Veesion, unul dintre principalii furnizori ai tehnologiei, susține că a echipat între 2.000 și 3.000 de magazine în Franța. Directorul companiei, Thibault David, afirmă că soluția respectă regulamentul european privind protecția datelor (GDPR) și că nu implică analiză biometrică.

Echilibru între securitate și dreptul la intimitate

Pentru mulți comercianți, software-ul de inteligență artificială reprezintă un instrument vital de securitate. În special într-o perioadă de creștere a costurilor de trai și a furturilor. Unii clienți declară că nu sunt deranjați de măsură, atâta timp cât datele lor nu sunt distribuite sau utilizate în mod abuziv.

În paralel, parlamentarii francezi analizează posibilitatea implementării unui cadru legislativ. Se dorește reglementarea mai strictă a utilizării inteligenței artificiale în supravegherea comercială.

Dezbaterea privind limita dintre securitate și supraveghere în masă este departe de a fi finală, pe măsură ce tehnologia devine tot mai omniprezentă în viața de zi cu zi.