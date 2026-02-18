Proiectul franco-german de avion de luptă, în impas. Merz contestă direcția impusă de Franța

Într-un interviu acordat podcastului politic german „Machtwechsel” și citat de Politico, Merz a precizat că disputa nu are o natură politică, ci este generată de diferențe esențiale în profilul cerințelor militare ale celor două națiuni.

„Nu este o dispută politică. Avem o problemă reală cu specificațiile necesare. Dacă nu o rezolvăm, nu putem susține proiectul”, a afirmat Merz.

Berlinul refuză aeronava cu capacitate nucleară și pentru portavioane

Punctul central al controversei îl reprezintă configurația viitorului avion de luptă. Franța solicită ca aeronava să fie capabilă să transporte armament nuclear și să poată opera de pe portavioane – două atribute pe care le consideră indispensabile pentru doctrina sa militară.

Bundeswehr-ul, forțele armate germane, nu are în prezent o astfel de necesitate, anume un avion cu aceste specificații.

„Francezii au nevoie de un avion nuclear și adaptat portavioanelor pentru generația următoare. Bundeswehr-ul nu are această nevoie în acest moment”, a explicat Merz.

Această discrepanță ridică o întrebare structurală fundamentală pentru proiect: se va dezvolta un model unic, comun tuturor, sau vor exista versiuni distincte, adaptate cerințelor fiecărui stat? Potrivit liderului german, Parisul ar prefera o singură variantă, aliniată preponderent la propriile sale solicitări.

Explorarea alternativelor europene pentru viitorul avion de luptă

Merz a sugerat că Berlinul este deschis să exploreze și alte forme de cooperare în Europa.

„Există și alții în Europa – spaniolii, desigur, dar și alte țări – care sunt interesate să discute cu noi”, a declarat el, subliniind în același timp că nu anticipează o ruptură politică cu Parisul.

Programul FCAS, inițial conceput ca un proiect strategic franco-german și ulterior extins pentru a include Spania, este destinat să înlocuiască aeronavele Eurofighter ale Germaniei și Rafale ale Franței în jurul anului 2040. Sistemul este imaginat ca un „sistem de sisteme”, integrând o aeronavă stealth de nouă generație, drone avansate și o infrastructură digitală de luptă interconectată.

Întârzieri persistente și tensiuni industriale

De-a lungul ultimilor ani, proiectul a fost marcat de întârzieri semnificative și dispute industriale. Acestea au avut loc în special între compania franceză Dassault Aviation și consorțiul Airbus, sprijinit de Germania. Problemele aflate în discuție sunt despre controlul asupra designului și distribuția responsabilităților.

Oficiali din ambele țări au recunoscut recent că componenta centrală a programului – avionul de luptă propriu-zis – ar putea eșua, chiar dacă alte tehnologii FCAS ar putea fi salvate.

Declarațiile lui Merz reprezintă cel mai ferm semnal de până acum că Berlinul ia în considerare o reevaluare strategică a angajamentului său, într-un moment crucial în care Europa încearcă să-și consolideze autonomia în domeniul apărării.