Merz vrea relații mai strânse între Germania și Italia, pe fondul divergențelor cu Franța

Cancelarul german Friedrich Merz încearcă să întărească relațiile dintre Germania și Italia, pe fondul divergențelor tot mai mari cu guvernul francez privind politicile comerciale ale Uniunii Europene.
Iulian Moşneagu
Iulian Moşneagu
23 ian. 2026, 09:26, Știri externe

Friedrich Merz merge vineri la Roma pentru o ședință comună de guvern cu premierul italian Giorgia Meloni. Discuțiile vor viza măsuri de sprijinire a economiilor europene și de reducere a vulnerabilității UE în fața presiunilor venite din partea partenerilor comerciali și a marilor puteri globale, potrivit unui document pregătit înaintea întâlnirii și consultat de Bloomberg.

Într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Merz a spus că inițiativa comună germano-italiană ar putea genera „idei aproape revoluționare” pentru stimularea creșterii economice.

El a cerut reformarea bugetului UE, astfel încât resursele să fie direcționate către creșterea competitivității companiilor. „Ne dorim o Europă rapidă, dinamică”, a declarat Merz.

Divergențe tot mai mari între Berlin și Paris

Apropierea lui Merz de Meloni are loc pe fondul divergențelor cu Franța.

Berlinul este iritat că Parisul a încercat să blocheze acordul comercial UE-Mercosur, pe care Germania îl susține de mult timp pentru a stimula exporturile industriale.

Germania analizează și posibilitatea de a se retrage dintr-un program comun de 100 de miliarde de euro pentru un avion de luptă, din cauza disputelor cu partea franceză.

De asemenea, Macron susține ca UE să adopte o poziție mai fermă față de SUA, în timp ce Merz și Meloni preferă o linie mai prudentă și încearcă să păstreze o relație funcțională cu administrația Trump.

În acest context, apropierea de Roma pare o alegere firească. La summitul de vineri, Merz și Meloni ar urma să anunțe o cooperare în domeniul apărării, potrivit Politico.

Nu este clar ce va include concret, însă Rheinmetall și Leonardo au deja un parteneriat pentru producția de tancuri și alte vehicule militare.

La întâlniri vor participa 21 de miniștri din cele două țări, iar guvernul italian spune că ar urma să fie semnate aproximativ 10 acorduri.

Plan comun pentru industria europeană

Italia și Germania lucrează și la un document comun cu propuneri pentru relansarea industriei UE și creșterea exporturilor, pe care vor să-l prezinte la summitul Consiliului European din 12 februarie. Berlinul și Roma se prezintă drept „principalele două națiuni industriale europene”.

„Problemele de politică externă care leagă Roma și Berlinul variază de la menținerea unității Occidentului până la pacea în Orientul Mijlociu. Mediul de afaceri va fi, de asemenea, un punct-cheie, întrucât sectorul manufacturier, esențial pentru Italia și Germania, a plătit prețul prea multor greșeli făcute la Bruxelles”, a declarat Giangiacomo Calovini, parlamentar din partidul lui Meloni.

