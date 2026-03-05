Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre „umbrela nucleară” a Franței: În viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru

Nicușor Dan, despre „umbrela nucleară” a Franței: În viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi, la Varșovia, că România este protejată de umbrela nucleară a NATO oferită de SUA. Șeful statului a precizat că „a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României”.
Președintele Nicușor Dan, anunț despre numirea șefilor marilor parchete: „Sunt în complet dezacord cu social media”. Ce spune despre discuțiile de la Palatul Cotroceni cu procurorii
Președintele Nicușor Dan, anunț despre numirea șefilor marilor parchete: „Sunt în complet dezacord cu social media”. Ce spune despre discuțiile de la Palatul Cotroceni cu procurorii
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere
Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere
Ministrul Energiei respinge scenariul carburanților la 10 lei: Statul face tot posibilul să limiteze scumpirile
Ministrul Energiei respinge scenariul carburanților la 10 lei: Statul face tot posibilul să limiteze scumpirile
Noile planuri ale Guvernului pentru scăderea facturilor la energie. Ilie Bolojan: „Fiecare îmbunătățire la o companie care e un operator important înseamnă prețuri mai bune”
Noile planuri ale Guvernului pentru scăderea facturilor la energie. Ilie Bolojan: „Fiecare îmbunătățire la o companie care e un operator important înseamnă prețuri mai bune”
Diana Nunuț
05 mart. 2026, 21:31, Politic

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seara, într-o conferință de presă de la Ambasada României la Varșovia, cu ocazia vizitei sale în Polonia, că România este protejată de umbrela nucleară a NATO oferită de SUA și că „a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României, ca să fie foarte clar”.

Șeful statului a adăugat spunând că pe termen mediu, „nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru”.

Nicușor Dan a subliniat faptul că relația României cu Franța este una care implică prezența soldaților francezi la noi în țară și care se dezvoltă în actualul context de securitate.

„În ceea ce privește discuția cu Franța, nu pot să vă spun mai mult decât că este o relație care vine de demult. Avem soldați francezi în România și suntem recunoscători pentru asta. E o relație care se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat și în momentul în care vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară, o să fie comunicate public”, a conchis Nicușor Dan.

Anterior în cursul zilei, în timpul conferinței de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, Nicușor Dan a fost întrebat ce poziție are față de oferta președintelui francez, Emmanuel Macron, ca România să participe la „umbrela nucleară”.

„România, ca toate țările NATO, este sub umbrela nucleară a NATO, oferită de Statele Unite. Apoi, ca țară membră NATO, România participă la deciziile și programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței. Din acest punct de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a spus șeful statului, la Varșovia.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
Libertatea
Ai prin casă această monedă românească? Poți primi până la 4.500 de lei pe ea. Detaliile care o fac valoroasă
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor