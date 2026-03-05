Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat cu fermitate că bugetul pentru anul 2026 va fi adoptat în luna martie, chiar dacă în coaliție au fost discuții aprinse între parteneri.

„Sunt niște chestiuni care sunt de natură executiv-parlamentară, însă, după ce am discutat cu reprezentanții fiecăruia din partidele din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea, România va avea un buget în luna martie acestui an. Bineînțeles, avem o coaliție, în coaliție sunt niște partide, partidele astea au niște oameni, oamenii ăștia spun lucruri unii despre alții. Dar, pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate, România va avea buget”, a declarat Nicușor Dan.

Președinte României a răspuns întrebărilor despre tensiunile dintre partidele aflate la guvernare pe tema bugetului și a declarațiilor ce au mers până la înlocuirea premierului ori ieșirea de la guvernare. ”Este o dezbatere legitimă. Sunt partide care au publicuri care doresc altceva fiecare, dar această dezbatere se va închide cum se va închide. În condiții normale, în pace, într-o țară cu stabilitate fiscală, bineînțeles că bugetul este o lege foarte importantă. Dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că nu satisface viziunea ta politică, e un motiv. Dar nu suntem acolo. Într-un context dificil, cu un război la graniță, nu suntem acolo. De două ori mai devreme această discuție va fi închisă”.

Președintele Nicușor Dan a opinat că deciziile importante ar fi bine să fie luate fără o expunere mediatică prea mare.

„ Sunt decizii, sunt contradicții uneori la nivel personal între oameni care trebuie să ia decizii din partea partidelor din coaliție. Este mult mai bine ca tipul ăsta de decizii să fie luat fără o mare expunere publică, tocmai pentru ca să nu îngrijoreze și societatea, și piețele financiare de care depinde. Dacă am putea, cu mai puține turbulențe mediatice, ar fi mai bine”, a mai spus președintele.