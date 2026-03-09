Prima pagină » Știrile zilei » Macron anunță că pregătește o „misiune” de deblocare a Strâmtorii Ormuz

Macron anunță că pregătește o „misiune” de deblocare a Strâmtorii Ormuz

După președintele SUA, Donald Trump, și președintele Franței, Emmanuel Macron, anunță că pregătește o misiune de deblocare a Strâmtorii Ormuz, care a sufocat exporturile de petrol ale statelor din Golf și a generat o criză mondială a țițeiului.
Macron anunță că pregătește o
Sorina Matei
09 mart. 2026, 18:59, Știri externe

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pregătirea unei „misiuni de apărare” pentru a restabili siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz, blocată de la izbucnirea conflictului militar dintre Statele Unite, Israel și Iran. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în Cipru, relatează BFM TV .

Potrivit domnului Macron, operațiunea va fi desfășurată în comun cu parteneri europeni și non-europeni.

Scopul său este de a escorta navele portcontainere și petrolierele odată ce faza acută a conflictului se încheie.

Franța va desfășura, de asemenea, două fregate suplimentare în regiune, ca parte a misiunii existente a UE Aspides, care operează în Marea Roșie din 2024.

Aceasta va mări forța franceză la opt fregate, două nave de asalt amfibii și portavionul Charles de Gaulle.

Președintele francez a vizitat astăzi Cipru ca urmare a atacului cu drone iraniene asupra bazei militare britanice din Akrotiri.

Emmanuel Macron a subliniat că atacul asupra insulei a fost un atac asupra întregii Europe, iar apărarea acesteia este o chestiune de securitate paneuropeană.

Franța, Germania și Regatul Unit au avertizat anterior că sunt pregătite să folosească forța militară dacă Iranul continuă atacurile fără discriminare împotriva aliaților lor din regiune. Secretarul britanic al Apărării a confirmat că aeronavele cu sediul în Cipru și Bahrain vor doborî dronele și rachetele iraniene.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
Gandul
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
Libertatea
Semnele care arată că o persoană face vrăji. Părintele Ilarion Argatu avertizează! Cum se pot apăra credincioșii
CSID
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor