Macron anunță că pregătește o „misiune” de deblocare a Strâmtorii Ormuz

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pregătirea unei „misiuni de apărare” pentru a restabili siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz, blocată de la izbucnirea conflictului militar dintre Statele Unite, Israel și Iran. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în Cipru, relatează BFM TV .

Potrivit domnului Macron, operațiunea va fi desfășurată în comun cu parteneri europeni și non-europeni.

Scopul său este de a escorta navele portcontainere și petrolierele odată ce faza acută a conflictului se încheie.

Franța va desfășura, de asemenea, două fregate suplimentare în regiune, ca parte a misiunii existente a UE Aspides, care operează în Marea Roșie din 2024.

Aceasta va mări forța franceză la opt fregate, două nave de asalt amfibii și portavionul Charles de Gaulle.

Președintele francez a vizitat astăzi Cipru ca urmare a atacului cu drone iraniene asupra bazei militare britanice din Akrotiri.

Emmanuel Macron a subliniat că atacul asupra insulei a fost un atac asupra întregii Europe, iar apărarea acesteia este o chestiune de securitate paneuropeană.