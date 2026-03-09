Macron anunță că pregătește o „misiune” de deblocare a Strâmtorii Ormuz

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pregătirea unei „misiuni de apărare” pentru a restabili siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz, blocată de la izbucnirea conflictului militar dintre Statele Unite, Israel și Iran. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în Cipru, relatează BFM TV .
Potrivit domnului Macron, operațiunea va fi desfășurată în comun cu parteneri europeni și non-europeni.
Scopul său este de a escorta navele portcontainere și petrolierele odată ce faza acută a conflictului se încheie.
Franța va desfășura, de asemenea, două fregate suplimentare în regiune, ca parte a misiunii existente a UE Aspides, care operează în Marea Roșie din 2024.
Aceasta va mări forța franceză la opt fregate, două nave de asalt amfibii și portavionul Charles de Gaulle.
Președintele francez a vizitat astăzi Cipru ca urmare a atacului cu drone iraniene asupra bazei militare britanice din Akrotiri.
Emmanuel Macron a subliniat că atacul asupra insulei a fost un atac asupra întregii Europe, iar apărarea acesteia este o chestiune de securitate paneuropeană.
Franța, Germania și Regatul Unit au avertizat anterior că sunt pregătite să folosească forța militară dacă Iranul continuă atacurile fără discriminare împotriva aliaților lor din regiune. Secretarul britanic al Apărării a confirmat că aeronavele cu sediul în Cipru și Bahrain vor doborî dronele și rachetele iraniene.