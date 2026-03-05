Cipru anunță că drona care a lovit o bază aeriană britanică din Akrotiri a fost lansată din Beirut

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Autoritățile din Cipru au anunțat că drona care a lovit baza aeriană britanică RAF Akrotiri, situată pe coasta sudică a insulei, a fost lansată din Beirut.

Incidentul s-a petrecut în noapte de duminică spre luni, făcând avarii minime bazei.

Informația a fost confirmată de un oficial de la Nicosia pentru Associated Press.

Atacul se petrecuse la câteva ore după ce premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit a permis Statelor Unite să folosească anumite baze britanice pentru lovituri asupra unor situri iraniene de rachete.

Tot luni, alte două drone au fost detectate în apropierea insulei, însă au fost interceptate de avioane de luptă britanice.