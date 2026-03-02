Angajații facilităților Aramco din Arabia Saudită au fost evacuați în această dimineață. Cea mai mare companie de petrol din lume anunță că oprește operațiunile la rafinăria Ras Tanura din Arabia Saudită, pe fondul atacurilor iraniene.

Potrivit Reuters, complexul Ras Tanura, situat pe coasta Golfului Persic a regatului, găzduiește una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi, și servește ca terminal de export esențial pentru țițeiul saudit. Acesta a fost închis ca măsură de precauție, iar situația este sub control, a declarat sursa.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Arabia Saudită pentru canalul Al-Arabiya: „Două drone au fost doborâte în facilitățile Aramco din Ras Tanura. Nu au fost victime civile ca urmare a atacului. În instalația de rafinare a izbucnit un incendiu din cauza atacurilor”.

Liderul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a avertizat ieri că dacă Iranul continuă atacurile în Regat, saudiții ar putea intra în război împotriva Teheranului.

Atacul are loc într-un moment de extremă tensiune pentru piața globală a petrolului. Prețurile țițeiului au înregistrat cea mai abruptă creștere din ultimii patru ani, deoarece conflictul iranian, care se extinde, a paralizat efectiv transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, pasajul îngust care gestionează aproape 20% din fluxurile zilnice de petrol ale lumii. Deși Teheranul nu a închis oficial ruta, mai mulți armatori au suspendat tranzitele, invocând preocupări de securitate, creând un blocaj de facto într-unul dintre cele mai importante coridoare energetice din lume.

Piețele energetice se pregătesc acum pentru o perioadă prelungită de instabilitate. Orice perturbare susținută a exporturilor din Golf – în special dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne efectiv înghețată – ar putea reduce aprovizionarea, exact pe măsură ce cererea globală crește, pregătind terenul pentru noi presiuni inflaționiste la nivel mondial. În special, țițeiul Brent a crescut la 80 de dolari pe baril în primele tranzacții comerciale, pe măsură ce traderii au anticipat riscuri noi legate de aprovizionare din Golf.

Conflictul din Iran a intrat într-o fază volatilă în weekend, când Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă atacuri cu rachete asupra unor ținte din Iran, îndemnând cetățenii să se ridice împotriva regimului islamic. Teheranul a răspuns cu o serie de atacuri asupra Israelului și asupra bazelor militare americane și a altor ținte din Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain.