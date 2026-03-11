Șeful FIFA, Infantino, spune că a primit asigurări de la Trump că Iranul poate veni în SUA pentru Cupa Mondială

Iranul este programat să joace la Inglewood, California, împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie și împotriva Belgiei pe 21 iunie, înainte de a încheia faza grupelor împotriva Egiptului la Seattle pe 26 iunie. SUA găzduiește turneul de fotbal împreună cu Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie. Oficialii iranieni au sugerat recent că participarea țării lor este pusă la îndoială din cauza războiului, potrivit AP.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a declarat: „Chiar nu-mi pasă” dacă Iranul va participa la turneul la care participă 48 de națiuni.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că s-a întâlnit cu Trump marți seară „pentru a discuta stadiul pregătirilor” pentru turneu și a primit asigurări că Iranului i se va permite să vină în SUA.

„Am vorbit, de asemenea, despre situația actuală din Iran și despre faptul că echipa iraniană s-a calificat pentru a participa la Cupa Mondială FIFA 2026”, a declarat Infantino într -o postare pe Instagram. „În timpul discuțiilor, președintele Trump a reiterat că echipa iraniană este, bineînțeles, binevenită să concureze la turneul din Statele Unite.”

Infantino l-a premiat pe Trump

Infantino are o relație strânsă cu Trump, care a primit premiul inaugural pentru pace al FIFA – un premiu pe care mulți cred că forul de conducere al fotbalului l-a creat special pentru Trump.

Fanii din Iran au avut deja interdicție de intrare în SUA în prima etapă a interdicției de călătorie anunțată de administrația Trump.

„Cu toții avem nevoie ca un eveniment precum Cupa Mondială FIFA să aducă oamenii împreună acum mai mult ca niciodată”, a spus Infantino, adăugând că îi mulțumește lui Trump „pentru sprijinul său”.

Dacă SUA ar refuza să găzduiască echipa Iranului, ar risca să fie eliminate din funcția de gazdă a Cupei Mondiale de către FIFA.

Asta s-a întâmplat cu Indonezia acum trei ani, când țara a refuzat să primească Israelul la Campionatul Mondial masculin sub 20 de ani, la opt luni după ce echipa israeliană s-a calificat. FIFA a renunțat la Indonezia cu doar câteva săptămâni înainte de primul meci programat și a mutat turneul în Argentina.