La trei zile după ce Mojtaba Khamenei a fost ales succesor al tatălui său, în funcția de lider suprem al Iranului, acesta nu a apărut în public, în vreo declarație video și nici nu a emis nicio declarație scrisă.

O explicație ar fi că orice comunicare ar putea dezvălui locația sa și l-ar putea pune în pericol, potrivit a trei oficiali iranieni care au vorbit sub condiția anonimatului cu The New York Times.

Oficialii susțin că Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit în prima zi a atacului Israelului și al Statelor Unite. Ei spun că au fost informați în ultimele două zile de către personalități guvernamentale de rang înalt că fiul lui Khamenei este rănit, inclusiv la picioare, dar că este la curent cu tot ce se întâmplă și se adăpostește într-un loc extrem de sigur, cu comunicații limitate.

Doi oficiali militari israelieni spun că informațiile adunate arată că tânărul Khamenei a suferit răni la picior pe 28 februarie.

Circumstanțele complete și amploarea rănilor tânărului Khamenei nu au fost clare.

Tatăl, mama, soția și un fiu – au fost uciși

Tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile aeriene israeliene asupra complexului în care stătea, în inima Teheranului, tot pe 28 februarie.

Mama, soția și un fiu ale noului lider suprem, precum și mai mulți oficiali de rang înalt din domeniul apărării iranieni, au fost, de asemenea, uciși în acel atac din timpul zilei.

„Veteranul de război rănit”

Un indiciu despre starea lui Khamenei au fost de referințele de la televiziunea de stat și de agenția de știri de stat IRNA, care l-au numit liderul suprem al „veteranul de război rănit”.

Mai mult, o declarație a Komiteh Emdad, o puternică organizație caritabilă religioasă guvernamentală, care îl felicită pe Khamenei, îl numește „janbaz jang”, termenul persan pentru un veteran rănit în război.

Khamenei a rămas o figură misterioasă. Rareoria ținut discursuri publice sau a participat la evenimente publice. Presa iraniană a început să difuzeze un videoclip de jumătate de minut, care conținea doar fotografii ale sale și o scurtă biografie.

Cel de-al doilea atac a eșuat

Vineri, când a ieșit la iveală că Khamenei era favoritul în alegerea succesiunii, avioane de vânătoare israeliene au lansat bombe de tip „bunker-gun” asupra structurii rămase din biroul și complexul rezidențial al liderului suprem, distrugându-le în moloz, au arătat fotografii din satelit.

Oficialii iranieni au declarat că ei cred că ținta atacurilor era chiar tânărul Khamenei, dar că acesta nu se afla acolo.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că orice succesor al ayatollahului Khamenei ar fi o țintă.

Și președintele Trump a spus că nu este mulțumit de ascensiunea lui Khamenei, dar nu a vrut să precizeze dacă SUA intenționează sau nu să încerce să-l ucidă.

În Iran, Khamenei poate fi fizic ascuns publicului, dar chipul său este deja pe bannere mari instalate în jurul capitalei Teheran și pe o pictură murală gigantică care îl înfățișează pe regretatul său tată înmânându-i steagul Iranului.

Khamenei, care are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, a fost un jucător influent din umbră timp de ani de zile. El a coordonat afacerile de securitate și militare pentru biroul tatălui său. Dar se știu puține lucruri despre personalitatea sau planurile sale de a conduce Iranul, în afară de legăturile sale strânse cu Garda și facțiunea radicală.

Susținătorii republicii islamice au organizat ceremonii de „jurământ de alianță” cu chipul lui Khamenei în piețele orașelor din întreaga țară, fluturând steaguri și arătând imagini cu acesta.