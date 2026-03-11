Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Un complex diplomatic american din Irak a fost lovit de o dronă /Nava de marfă din Strâmtoarea Ormuz „lovită de un proiectil necunoscut”

Nava de marfă din Strâmtoarea Ormuz „lovită de un proiectil necunoscut”

Organizația britanică UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a declarat că a primit un raport privind o navă de marfă din Strâmtoarea Ormuz care a fost lovită de un „proiectil suspect, dar necunoscut”.

Nava a suferit avarii și a solicitat asistență, dar toți membrii echipajului sunt teferi, adaugă organizația, citată de Sky News.

Surse au informat CNN că Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul brut mondial.

Nava a luat foc după lovitură, potrivit Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit, condus de armata britanică.

Iranul nu a revendicat imediat atacul, deși a vizat nave în și în jurul strâmtorii.

Iranul a oprit efectiv traficul de marfă în strâmtoarea îngustă prin care aproximativ o cincime din totalul petrolului este transportat din Golful Persic către Oceanul Indian.

Un complex diplomatic american din Irak a fost lovit de o dronă

Drona a lovit Centrul de Sprijin Diplomatic din Bagdad, potrivit unui oficial și unei note a Departamentului de Stat consultate de Reuters.

În momentul atacului, persoanele aflate în complex au primit ordinul de a se adăposti, iar ulterior autoritățile au confirmat că toți angajații au fost găsiți în siguranță.

În total șase drone ar fi fost lansate către complexul diplomatic, dintre care cinci au fost doborâte de sistemele de apărare. Atacul ar fi fost probabil realizat de Rezistența Islamică din Irak, o rețea de grupări armate susținute de autoritățile de la Teheran.

Guvernul de la Bagdad a criticat atacul. „Ministerul irakian al Apărării subliniază că nu va rămâne un simplue spectator. Dimpotrivă, va confrunta cu fermitate și va urmări toate părțile implicate”, se arată într-un comunicat.

Incidentul se încadrează în agresiunile înregistrate ca urmare a conflictului declanșat pe 28 februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Pe fondul conflictului, Garda Revoluționară Islamică a lansat atacuri asupra mai multor obiective strategice americane din regiune.