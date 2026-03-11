Minele din Strâmtoarea Ormuz ar putea provoca haos în transportul maritim și în economia mondială

Surse au informat CNN că Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul brut mondial.

Garda Revoluționară Islamică din Iran a avertizat anterior că orice navă care va traversa strâmtoarea va fi atacată, iar canalul a fost efectiv închis de la începutul războiului.

Generalul-maior în rezervă Mark MacCarley a subliniat cât de îngustă este strâmtoarea, cu o lățime de aproximativ 32-39 de kilometri în punctul său cel mai îngust, și cum amplasarea minelor în apele sale ar putea provoca haos în transportul maritim.

„Aceste nave trebuie să evite minele, iar minele în sine, amplasarea minelor, reprezintă o provocare pentru operatorii navelor”, a declarat el.

Amenințările cu explozibili „ar canaliza aceste nave într-un vector foarte mic”, a spus expertul militar.

Dacă vreo navă ar fi lovită, efectul ar putea fi amplificat, a explicat generalul în rezervă.

„Există posibilitatea unui impact între aceste… petroliere și mine… și un potențial semnificativ de blocare a unor părți din Strâmtoarea Hormuz, dacă două sau trei dintre aceste petroliere uriașe sunt de fapt scoase din circuit”.

Acest lucru „ar avea un impact semnificativ asupra economiilor majorității țărilor din lume”, a subliniat MacCarley.